De Formule 1-teams mogen in de aanloop naar de Grand Prix van Brazilië de hele nacht aan de auto's blijven sleutelen. Die beslissing is genomen, omdat een deel van de vracht vanuit Mexico, waar de race van vorige week plaatsvond, te laat is gearriveerd.

De avondklok in de Formule 1 werd een aantal jaar geleden ingevoerd om te voorkomen dat de monteurs 's nachts zouden doorwerken aan de auto's. De teams mogen per seizoen twee keer de avondklok negeren om bijvoorbeeld een auto te repareren na een zware crash.

Om de teams tegemoet te komen, wordt de avondklok voor deze keer dus terzijde geschoven. De auto moet uiterlijk drie uur voor de start van de eerste vrije training, die vrijdag om 16.30 uur Nederlandse tijd begint (12.30 uur in Brazilië), door de keuring zijn.

Door de weersomstandigheden van afgelopen weekend in Mexico konden enkele vrachtvliegtuigen met diverse motoren en andere F1-spullen aan boord niet tijdig vertrekken. Een groot deel van de vracht kwam daardoor donderdagmiddag pas aan.

'Het wordt voor ons sowieso een latertje'

Voor veel teams wordt het daardoor een race tegen de klok om alles op tijd klaar te hebben. Vrijdag staat niet alleen de eerste vrije training, maar ook de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag op het programma.

"Het vliegtuig is inmiddels geland, maar ik denk niet dat al ons materieel al op het circuit is afgeleverd", liet teambaas Günther Steiner van Haas weten. "Dat betekent dat onze monteurs waarschijnlijk tot na middernacht zullen moeten doorwerken om alles op tijd in orde te krijgen."

"Het wordt sowieso voor iedereen van ons team een latertje. We missen niet alleen onze motoren, maar ook ons gereedschap en zonder gereedschap kun je niet aan de slag." Het is niet duidelijk welke teams nog meer door de vertragingen getroffen zijn.