Lewis Hamilton krijgt voor de Grand Prix van Brazilië mogelijk een nieuwe motor in zijn Mercedes. De grote titelrivaal van Max Verstappen zou daarvoor een gridstraf van vijf plaatsen voor de hoofdrace op zondag. Het team van de zevenvoudig wereldkampien wil de geruchten bevestigen noch ontkennen.

Verstappen staat met nog vier races te gaan negentien punten voor op Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap.

Mercedes kampt al langer met betrouwbaarheidsproblemen aan de verbrandingsmotor. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg eerder in Turkije een nieuwe V6, wat hem toen een gridstraf van tien plaatsen opleverde.

Voor een wissel naar een vijfde ICE, wat staat voor Internal Combustion Engine, staat een straf van vijf plaatsen. Teamgenoot Valtteri Bottas rijdt al met zijn zesde verbrandingsmotor van het seizoen.

Dit weekend staat op het circuit van Interlagos in Sāo Paulo de GP van Brazilië op programma, de derde dit seizoen waarbij wordt geëxperimenteerd met een sprintrace.

Lewis Hamilton in Brazilië Lewis Hamilton in Brazilië Foto: Getty Images

Hamilton rekent wederom op sterk Red Bull

Hamilton verwacht in Brazilië net als in Mexico afgelopen weekend een sterk Red Bull. "Dat zijn ze het hele jaar al. Hun auto was erg goed in Mexico."

De Engelsman herinnerde zich ook zijn laatste bezoek aan Interlagos, toen hij in een rechtstreeks duel werd verslagen door Verstappen. "Toen was Red Bull hier ook al erg goed, dus ik denk dat ze lastig te verslaan zijn. Maar ik hoop dat we toch een manier kunnen vinden."

De Brit weet wat hem te doen staat: "We moeten winnen, dat is eigenlijk sinds de zomer al zo. Het lukt ons alleen niet vaak genoeg."

Hamilton vraagt zich af of Interlagos wel een geschikt circuit is voor een weekend met een sprintrace. "Inhalen gaat hier moeizaam. Als je niet meer dan een seconde sneller bent, maak je niet echt kans. Het weekend wordt er nog intenser van."