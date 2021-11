De Grand Prix van komend weekend in Brazilië gaat volgens Max Verstappen behoorlijk spannend worden. De leider in de WK-stand verwacht niet zo'n ruime zege als in Mexico.

Verstappen was zondag superieur in Mexico en won de race met zestien seconden voorsprong op concurrent Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur was vooral bezig om Verstappens teamgenoot Sergio Pérez achter zich te houden.

Een dergelijk scenario verwacht Verstappen komende zondag niet op Interlagos. "Het is lastig te voorspellen hoe competitief we zullen zijn", zegt de Red Bull-coureur woensdag op zijn website. "In 2019 wonnen we de race, maar het was een spannende strijd tot het einde en ik verwacht dit jaar weer iets soortgelijks."

Verstappen en Red Bull zijn traditioneel sterk in Mexico. De 24-jarige coureur boekte zondag al zijn derde zege op de Autodrómo Hermanos Rodróguez. Zijn enige overwinning in Brazilië ontstond in een tumultueuze race, waarbij Hamilton zijn podiumkansen in de slotfase vergooide door een botsing met Alexander Albon.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton won de race in Brazilië 'slechts' tweemaal: in 2016 en 2018. Vorig jaar werd er vanwege corona niet geracet op Interlagos. "Laten we afwachten wat de weersomstandigheden zullen zijn, want dat kan de prestaties behoorlijk beïnvloeden", doelt Verstappen op de vaak wisselvallige omstandigheden in São Paulo.

143 Terugblik: Gaf Mercedes te veel ruimte aan Verstappen bij de start?

Verstappen wil ook voor constructeurstitel gaan

Voor de derde en laatste keer dit seizoen wordt er in het Formule 1-weekend op zaterdag een sprintrace gehouden. Bij de vorige edities in Groot-Brittannië en Italië wist Verstappen Hamilton voor te blijven en zo wat extra WK-punten te sprokkelen.

"Ik presteerde steeds goed in de sprintrace en had dan op zondag in de echte race slechte resultaten. Laten we proberen dat nu om te draaien", blikt Verstappen vooruit.

In de WK-stand heeft Verstappen met nog vier races te gaan negentien punten voorsprong op Hamilton. Daarnaast hoopt de Limburger ook het constructeurskampioenschap binnen te halen met Red Bull Racing. Daarin bedraagt de achterstand op Mercedes één punt.

"Het weekend in Mexico had voor het team bijna niet beter kunnen verlopen", aldus Verstappen. "Het zou voor Red Bull heel veel betekenen om de constructeurstitel te winnen."

"We werken natuurlijk hard voor beide kampioenschappen. 'Checo' (bijnaam van Pérez, red.) doet het erg goed de laatste races. Voorlopig bekijken we het per race en we moeten gewoon blijven pushen."