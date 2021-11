De Grand Prix van Saoedi-Arabië kan volgens Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi gewoon doorgaan. Het circuit dat in Djedda wordt aangelegd is nog lang niet af, maar volgens de Australiër leidt dat niet tot problemen.

"Ik ontken niet dat er nog veel moet gebeuren, maar ik ben er zeker van dat de race zonder problemen kan doorgaan", zei Masi dinsdag tegen Autosport.com.

Eind september meldde een anonieme official nog tegen persbureau AFP dat het een race tegen de klok zou worden om de Grand Prix van Saoedi-Arabië op 5 december door te laten gaan. Bouwvakkers zijn dag en nacht aan het werk om het circuit op tijd af te krijgen.

De racebaan aan de Rode Zee wordt 6,175 kilometer lang en moet 27 bochten krijgen. Het wordt naar verwachting een van de snelste circuits ter wereld. De GP van Saoedi-Arabië, die onder kunstlicht zal worden verreden, is de voorlaatste race op de kalender van dit seizoen.

De Formule 1 bevestigde vorig jaar november dat er dit seizoen voor het eerst een Grand Prix wordt georganiseerd in Saoedi-Arabië. Het gaat om een contract voor de lange termijn. Het is de bedoeling dat vanaf 2023 geracet wordt op een nog te bouwen circuit in Qiddiya, een groot entertainmentproject bij hoofdstad Riyadh

'Werkzaamheden gaan nu heel snel'

Masi vertelde dat hij dagelijks op de hoogte wordt gehouden van de werkzaamheden op het circuit. "Ik was er zelf een aantal weken geleden en toen werd er keihard gewerkt", vervolgde hij.

"We krijgen dagelijks updates over de vorderingen en het gaat nu heel snel. Natuurlijk is er altijd een lichte zorg dat ze niet op tijd alles klaar hebben, maar over de kernelementen maak ik me niet druk. Alles wat met de veiligheid te maken heeft, zal klaar zijn. Dat is ook een harde eis van autosportfederatie FIA."

Mensenrechtenorganisaties zijn zeer kritisch op de keuze van de F1 om in zee te gaan met Saoedi-Arabië. Volgens Amnesty International gebruikt het land sportevenementen om mensenrechtenschendingen te verbloemen, zogenoemde sportwashing.

Zondag verstevigde Max Verstappen de leiding in het kampioenschap door de Grand Prix van Mexico op zijn naam te schrijven. Dit weekend komen de Formule 1-coureurs wederom in actie bij de Grand Prix van Brazilië.