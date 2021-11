Toto Wolff legde zich zondag snel neer bij de overwinning van Max Verstappen in de Grand Prix van Mexico. De teambaas van Mercedes zag dat Red Bull Racing ongenaakbaar was op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

"De snelheid van Red Bull was van een ander niveau", zei Wolff na de race. "Uiteindelijk denk ik dat we de schade beperkt hebben gehouden met het oog op de titelkansen van Lewis (Hamilton, red.). Hij heeft een geweldige race gereden met de middelen die hij tot zijn beschikking had."

De 24-jarige Verstappen haalde al bij de eerste bocht alle spanning uit de race. De Nederlander, die achter beide Mercedessen vanaf de derde positie startte, kreeg veel ruimte van polesitter Valtteri Bottas aan de buitenkant van de baan en wist de Fin én Lewis Hamilton te passeren door relatief laat te remmen.

In het restant van de race kwam de leidende positie van Verstappen niet meer in gevaar. "Verstappen leek wel erg veel ruimte te krijgen van ons. Maar ook als we na de eerste bocht nog aan kop hadden gelegen, hadden we de race niet gewonnen. Dan had Red Bull het verschil later wel gemaakt."

Max Verstappen staat nu negentien punten voor op Lewis Hamilton in de WK-stand. Foto: Getty Images

'We moeten alles geven om terug te vechten'

Extra domper voor Mercedes was de spin van Bottas, die in de eerste bocht werd aangetikt door Daniel Ricciardo. De Fin eindigde uiteindelijk als vijftiende en pakte zodoende geen punten voor Mercedes in de strijd om de titel bij de constructeurs.

"De spin van Valtteri was erg pijnlijk voor ons. We lopen nu een boel punten mis die we hadden gekregen als hij op de derde of vierde positie was geëindigd", baalde Wolff, die Red Bull tot op één punt ziet naderen.

In de strijd om de wereldtitel bij de coureurs verliest de als tweede gefinishte Hamilton ook steeds meer terrein. Verstappen koestert een voorsprong van negentien punten op de zevenvoudig wereldkampioen, met nog maar vier races op het programma.

"De volgende race in Brazilië is er traditioneel eentje die Red Bull goed ligt", vreest Wolff. "Wij moeten ons nu oprichten en alles geven om terug te vechten. Niemand bij ons verlaat het circuit met de gedachte dat het kampioenschap ons aan het ontglippen is."