Christian Horner had zich zondag geen beter verloop van de Grand Prix van Mexico kunnen wensen. De teambaas van Red Bull Racing zag Max Verstappen bij de start de leiding pakken en die niet meer uit handen geven, terwijl Sergio Pérez in zijn thuisrace als derde finishte.

"Het was een foutloze prestatie van iedereen. De coureurs, de pitstops, de strategie en de betrouwbaarheid zaten allemaal goed. Dit was echt een heel sterk optreden van het hele team", zei Horner na de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Door een teleurstellende laatste sessie van de kwalificatie begon Verstappen de Grand Prix van Mexico vanaf de derde plek, maar na de eerste bocht lag de Nederlander al eerste. Hij kreeg aan de buitenkant voldoende ruimte van polesitter Valtteri Bottas en remde relatief laat, waardoor hij de Fin én de vanaf de tweede plek gestarte Lewis Hamilton passeerde.

"Max was echt weer fenomenaal vandaag", zei de lovende Horner. "Hij zag een klein beetje ruimte in de eerste bocht. Ik moet zeggen dat Bottas heel netjes was en hem voldoende ruimte gaf, maar Max haalde er alles uit en kon daarna de race controleren."

De 24-jarige Verstappen boekte al zijn negende overwinning van het seizoen en is pas de eerste coureur die daar met een Honda-motor in slaagt. Drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna schreef in één seizoen acht Grands Prix op zijn naam met de Japanse krachtbron.

Max Verstappen deelde opnieuw een gevoelige tik uit aan Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Max Verstappen deelde opnieuw een gevoelige tik uit aan Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Foto: Getty Images

'Pérez wordt alleen maar sterker en sterker'

Naast het succes van Verstappen was er een podiumplek voor Pérez, die voor de derde race op rij als derde eindigde. De 31-jarige Mexicaan haalde voor het oog van zijn eigen fans belangrijke punten binnen voor Red Bull in de strijd om de titel bij de constructeurs; het Oostenrijkse team staat nog maar één punt achter op Mercedes.

"Wat een weekend is het voor hem geweest", zei Horner. "Checo is de eerste Mexicaan die in zijn thuisrace aan de leiding reed en de eerste die op het podium eindigde. Hij heeft zijn vertrouwen in de auto gevonden en wordt alleen maar sterker en sterker. Dat is precies waar we op hoopten."

Met nog vier races te gaan is de voorsprong van WK-leider Verstappen op Hamilton al negentien punten, maar Horner wil zich niet rijk rekenen. "Niks is zeker, want Mercedes was dit weekend vooral in de kwalificatie heel competitief. Er is nog een lange weg te gaan."

Het Formule 1-seizoen wordt komend weekend vervolgd met de Grand Prix van Brazilië. Daarna volgen nog races in Qatar (21 november), Saoedi-Arabië (5 december) en Abu Dhabi (12 december).