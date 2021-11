Sergio Pérez bracht zondag tienduizenden landgenoten in extase door als eerste Mexicaan ooit op het podium in zijn thuisrace te finishen. Toch moest de Red Bull-coureur zichzelf aanpraten dat hij van een derde plaats moest genieten.

"Coureurs zijn competitief, ik kan niet altijd van een derde plaats genieten. Maar vandaag moet het wel", zei Pérez na afloop van de door Max Verstappen gewonnen race op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Ik wilde natuurlijk meer, maar dat kregen we helaas niet voor elkaar", doelde de coureur uit Guadalajara op zijn aanval op Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen stond in de slotfase lang onder druk van de tweede Red Bull, de werd aangemoedigd door zeker 100.000 Mexicanen. Maar Hamilton hield stand.

"Ik kwam echt dicht bij Lewis, maar de Mercedessen waren zo snel op het rechte stuk. Ik had veel last van verkeer en kreeg de kans gewoon niet om er voor te gaan", beschreef Pérez het duel. "Ik gaf alles, ook deze derde plaats is een geweldig resultaat voor mijn land."

Sergio Pérez vierde zijn derde plek uitbundig met het team van Red Bull. Sergio Pérez vierde zijn derde plek uitbundig met het team van Red Bull. Foto: EPA

'Wilde na de start vooral een crash voorkomen'

'Checo' werd aangemoedigd op een manier die vergelijkbaar was met de volle oranjetribunes in Zandvoort. "Als ik door het stadiongedeelte ging, hoorde ik de fans ook echt. Het gaf me zo veel energie. Er waren echt veel mensen voor mij op deze race afgekomen."

De als vierde gestarte Pérez won slechts één plaats in de chaos na de start, waar de van pole vertrokken Valtteri Bottas achterstevoren werd getikt. "Het was echt een puinhoop", blikte de Mexicaan terug. Hij sneed een stuk van de tweede bocht af. "Ik deed er alles aan om een crash te voorkomen. Dat was cruciaal."

De 31-jarige coureur toonde wel aan in welke vorm de Red Bull momenteel steekt. Maar hij waarschuwde dat het zo weer anders kan zijn. "Het kan zomaar omkeren dit seizoen. We waren nu dan wel het snelste team, maar we moeten de focus blijven vasthouden."