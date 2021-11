Lewis Hamilton moest zondag opnieuw de overwinning aan zijn rivaal Max Verstappen laten. De Brit startte nog wel voor de Nederlander in de Grand Prix van Mexico, maar was die voorsprong vlak voor de eerste bocht al kwijt door een moment van onoplettendheid van zijn van pole vertrokken teamgenoot Valtteri Bottas.

"Ik probeerde bij de start in de tow van Valtteri te komen, maar ik zat naast hem. Dat was goed. Valtteri hield daarna de deur open voor Verstappen en die deed het geweldig in de eerste bocht", analyseerde Hamilton het beslissende moment van de race.

Verstappen, die als derde begon, maakte het verschil door vlak voor de eerste bocht pas heel laat te remmen, waardoor hij meteen Bottas en Hamilton kon inhalen. Het lukte Hamilton vervolgens niet meer om het de Limburger lastig te maken.

"Het duurde lang tot het einde", vervolgde Hamilton. "Ik kon niet veel doen, Verstappen was een halve seconde sneller. Daar kon ik niet aankomen en dat lukte ook niet met banden sparen. Red Bull kon spelen met de strategie, maar ik ben toch blij met de tweede plaats."

De strijd om de wereldtitel gaat volgende week verder in Brazilië. Foto: Getty Images

'Hebben een probleem als Red Bull zo doorgaat'

Titelverdediger Hamilton heeft nu een achterstand van negentien punten op Verstappen in de WK-stand. Er staan nog vier races op het programma. De volgende Grand Prix is komend weekend al, want dan rijden de coureurs in Brazilië.

"Als Red Bull zo snel blijft, hebben we een probleem", aldus Hamilton. "Maar ik denk niet dat ze dat gaan zijn. Ik hoop dat ik dichterbij kan komen. Ze hadden in Mexico een geweldige snelheid, dus ik ben uiteindelijk blij dat ik Sergio Pérez (teamgenoot van Verstappen die derde werd, red.) nog achter me kon houden."

"Ik wil elke race winnen, want we hebben de punten hard nodig. Dat was de afgelopen races ook het doel, maar ze zijn gewoon te snel. Ik geef alles, maar dat is niet genoeg om de strijd met ze aan te gaan", besloot Hamilton, die dit seizoen vijf races won. De teller bij Verstappen staat nu op negen.