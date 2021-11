Max Verstappen had zijn zege in de Grand Prix van Mexico zondag vooral te danken aan een ijzersterke start. De Nederlander begon als derde aan de race, maar had de van pole vertrokken Valtteri Bottas en nummer twee Lewis Hamilton al in de eerste bocht te pakken.

"Ik remde zo laat als ik kon", zei Verstappen over zijn cruciale inhaalactie op Hamilton en Bottas. "De start zelf was oké, maar daarna had ik een goede slipstream. We gingen met drie man naar de eerste bocht en toen ging het erom wie het laatst zou remmen. En ik wist precies waar ik moest remmen."

Verstappen vreesde nog wel dat er iemand aan de binnenkant van hem ook extreem laat zou remmen. "Dan hadden we misschien wel een probleem gehad ja. Maar ik reed op de racelijn en Valtteri en Lewis op het vuil. Dus ik kon sowieso later remmen."

Het leek een doordachte actie, maar Verstappen reed instinctief. "Zoiets kun je niet oefenen, maar je moet wel heel precies zijn. De remmen zijn koud, de banden zijn koud. Het kan ook misgaan."

Max Verstappen loopt dankzij zijn zege in Mexcio verder uit op Lewis Hamilton. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

'Had er wel vertrouwen in dat het goed zou gaan'

De Limburger noemde het verloop van de eerste ronde cruciaal om een zijn eigen tempo te kunnen rijden. "Ik had veel vertrouwen dat het goed zou gaan vandaag. Je moet er nog wel voorbijkomen. Als je achter de Mercedessen blijft zitten, wordt alles warm en wordt het heel moeilijk."

Verstappen kwam in de rest van de race niet meer in de problemen en boekte zijn negende seizoenszege. De Limburger liep in de WK-stand zeven punten uit op Hamilton, die in Mexico tweede werd. Het verschil tussen beide titelkandidaten is nu negentien punten in het voordeel van Verstappen.

"Het ziet er goed uit, maar het kan ook snel omdraaien", vervolgde Verstappen, die de jacht op zijn eerste wereldtitel volgende week vervolgt in São Paulo. "Ik geloof niet in iets als momentum. Je moet alles gewoon elke race weer op orde hebben."

Verstappen kijkt wel uit naar de volgende race in Brazilië, waar hij in 2019 de laatste Grand Prix won. "Daar heb ik ook goede herinneringen aan, maar ik denk niet dat we daar zo'n grote voorsprong op Mercedes hebben als hier in Mexico."