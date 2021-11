Max Verstappen heeft zondag op dominante wijze de Grand Prix van Mexico gewonnen. De Nederlander greep bij de start de leiding en stond die niet meer af. Zijn voorsprong in de WK-stand op de als tweede gefinishte Lewis Hamilton is opgelopen tot negentien punten. Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez pakte voor eigen publiek de derde plaats.

Met zijn negentiende zege en nog vier races te gaan staat Verstappen er weer iets beter voor in de strijd om zijn eerste Formule 1-wereldtitel. Het is na de zege in de Verenigde Staten twee weken geleden zijn tweede winst op rij. Het was de derde overwinning van Verstappen op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Door de dubbele finish op het podium en een slecht resultaat voor de van pole vertrokken Valtteri Bottas is Red Bull Mercedes tot op een punt genaderd in de strijd om het constructeurskampioenschap.

Achter de strijd om de podiumplaatsen reed Pierre Gasly met zijn AlphaTauri knap naar de vierde plaats, gevolgd door de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz. De 'Scuderia' is McLaren gepasseerd en staat nu derde in het constructeurskampioenschap.

Sebastian Vettel finishte in zijn Aston Martin als zevende, voor Kimi Raïkkönen in de Alfa Romeo. Fernando Alonso (Alpine) en Lando Norris (McLaren) finishten als negende en tiende.

Max Verstappen loopt dankzij zijn zege in Mexcio verder uit op Lewis Hamilton. Max Verstappen loopt dankzij zijn zege in Mexcio verder uit op Lewis Hamilton. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Topstart en laat remmen bezorgt Verstappen de leiding

Verstappen had vooraf ingeschat dat hij vanaf de derde plaats wel eens goed weg kon komen, en dat bleek tijdens de start uit te komen.

In het kielzog van Bottas liep hij op het lange rechte stuk snel op de beide Mercedes-coureurs in. De Limburger dook links naast de van pole vertrokken Fin en remde zowel Bottas als Hamilton daarna op een indrukwekkende manier uit voor de eerste bocht. Met een fraaie boog stuurde de WK-leider om de beide Mercedessen heen de eerste bocht in.

Daarachter ontstond direct chaos: Daniel Ricciardo tikte Bottas aan, die daarop in de rondte ging. Meerdere coureurs konden de Fin wel ontwijken, maar raakten daarbij elkaar. Yuki Tsunoda en Mick Schumacher waren de grootste slachtoffers. Hun race was direct voorbij. De safetycar kwam de baan op.

Verstappen remde als laatste in de eerste bocht en pakte de leiding Verstappen remde als laatste in de eerste bocht en pakte de leiding Foto: Getty Images

Verstappen kan comfortabel gat opbouwen

Toen Verstappen even later het veld weer op gang mocht brengen, ging hij er direct vandoor. Hamilton bleek de Red Bull-kopman niet te kunnen volgen, waardoor die een comfortabel gat op kon bouwen.

In eerste instantie leek het er op dat Pérez op de derde plaats het tempo van Hamilton juist niet kon volgen, maar de Mexicaan sprong voorzichtig met zijn banden om zodat hij daar later van kon profiteren. Richting de eerste pitstop van Hamilton kwam de thuisfavoriet steeds dichterbij.

Mercedes koos er daarom voor om Hamilton als eerste van de kop binnen te halen. In ronde 29 kreeg de Brit een nieuwe set harde banden. Red Bull reageerde niet meteen, maar riep Verstappen een paar ronde later binnen, ook voor harde banden. De voorsprong op zijn titelrivaal bleef riant.

Pérez zette ondersteund door zijn publiek de aanval in op Hamilton Pérez zette ondersteund door zijn publiek de aanval in op Hamilton Foto: Getty Images

Pérez zet de aanval in op Hamilton

Pérez bleef langer buiten, om aan het einde een bandenvoordeel te hebben op Hamilton. Terwijl Verstappen vooraan zijn voorsprong controleerde, liep de Mexicaan aangemoedigd door het publiek steeds verder in op de Mercedes van de zevenvoudig wereldkampioen.

Uiteindelijk lukte het de Red Bull-coureur niet om een geslaagde aanval in te zetten op Hamilton, ondanks tien ronden nieuwere banden. In de slotfase haalde Mercedes Bottas binnen om de snelste ronde af te pakken van Verstappen. De Fin reed op dat moment na zijn startincident en een slechte pitstop toch al buiten de top tien, en kreeg het punt voor de snelste ronde daarom niet.

Het maakte het Red Bull-feest na afloop er niet minder om. Zowel Verstappen als Pérez werden luid toegejuicht in het grote stadion van het Autódromo Hermanos Rodríguez. Verstappens auto kwam samen met de winnaar op het podium.

De volgende Grand Prix is over een week op Interlagos in Brazilië.