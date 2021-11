"Ik remde zo laat als ik kon", zegt Max Verstappen over zijn cruciale inhaalactie op Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. "Het pakte perfect uit. Het is mooi dat ik vandaag heb gewonnen, maar er is nog steeds een lange weg te gaan. Het ziet er goed uit, maar het kan ook snel omdraaien. Ik kijk uit naar Brazilië, daar heb ik ook goede herinneringen aan."