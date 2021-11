Sergio Pérez hoopt zondag voor eigen publiek in Mexico de slechte kwalificatie van Red Bull ongedaan te maken. Zowel de Mexicaan als zijn teamgenoot Max Verstappen werd zaterdag afgetroefd door Mercedes.

In zijn laatste poging werd Pérez vooral gehinderd door Yuki Tsunoda van zusterteam AlphaTauri. "Die zat opeens voor me en daarom moest ik remmen. Daarna raakte ik de auto kwijt. Dat was het einde van mijn ronde."

Maar ook voor de laatste ronde van Pérez verliep de kwalificatie bij de thuisfavoriet niet vlekkeloos. Hij moest daarom genoegen nemen met de vierde startplaats.

"De auto voelde niet hetzelfde aan als in de derde vrije training. We hebben tussen die training en de kwalificatie mijn achtervleugel moeten vervangen omdat er breukjes in zaten."

Volgens Pérez kwam de Red Bull tijdens de gehele kwalificatie snelheid tekort. "Maar in de laatste poging was ik wel echt sneller, dus ik denk dat ik wel met een paar tienden had kunnen verbeteren."

"We moeten er vooral voor zorgen dat we een goede auto in de race hebben", blikte de Red Bull-coureur alvast vooruit op zijn thuisrace. "We moeten de druk hoog houden op de Mercedes-coureurs voor ons."

Pérez rijdt voor tienduizenden uitzinnige landgenoten op de tribunes. Foto: Getty Images

'Toeslaan bij de start'

Pérez ziet vooral de start met de lange run naar bocht 1 als een mogelijkheid om toe te slaan. "De start zelf is hier eigenlijk belangrijker dan je gridpositie. Daarna hebben we nog een lange race voor ons."

De 31-jarige Mexicaan kan rekenen op duizenden landgenoten op de tribunes. "Het publiek is echt geweldig. Ze geven me zo veel steun. Ik hoop dat ik morgen feest met ze kan vieren op het podium. Daar ga ik alles voor geven."