Valtteri Bottas was verrast door zijn poleposition voor de Grand Prix van Mexico. De Finse Mercedes-coureur profiteerde van een mindere kwalificatiesessie van favoriet Red Bull, troefde teamgenoot Lewis Hamilton af en pakte de negentiende pole in zijn loopbaan.

"Het leek er echt op dat we achter Red Bull zouden zitten", blikte Bottas zaterdag op het Autódromo Hermanos Rodríguez terug op de kwalificatie. "Dus ja, het is wel een verrassing dat ik toch pole heb kunnen pakken."

Vanuit het Mercedes-kamp kwamen de afgelopen dagen in Mexico-Stad louter geluiden dat Red Bull de grote favoriet was. "We waren in alle trainingen ook langzamer", zei Hamilton, die genoegen moest nemen met de tweede plaats. "Ik heb er ook niet echt een antwoord op waarom het nu beter ging."

Volgens Bottas is er binnen Mercedes hard gewerkt om de afstelling en andere details te perfectioneren. "Dit was het resultaat. Het is mooi om daarvoor beloond te worden."

De huidige nummer drie in de WK-stand noemde zijn eerste poging in Mexico een van de beste ronden uit zijn loopbaan. "Daar zit deze zeker bij, ja. Ik heb ervan genoten."

"Ik moet Valtteri feliciteren", voegde Hamilton toe. "Aan zijn rondetijd was ik vandaag echt niet gekomen." Bottas klokte 1.15,875 in Mexico-Stad, terwijl Hamilton niet verder kwam dan 1.16,020.

'Valtteri en ik moeten samenwerken'

Hamilton was zelf "verrast en geschokt" dat zijn team voor Red Bull op de startgrid terechtkwam. "Ik durf alleen niet te zeggen of ons dat morgen ook gaat lukken. Maar Valtteri en ik moeten morgen samenwerken om de Red Bulls bij de start achter ons te houden."

Hamiltons grote titelrivaal Max Verstappen start zondag als derde na de voor Red Bull tegenvallende kwalificatie. De WK-leider is erop gebrand gebruik te maken van de lange afstand naar de eerste bocht om de Mercedessen te grazen te nemen.

"Het wordt wel interessant morgen richting de eerste bocht", bekende Bottas. "Het wordt echt belangrijk om de Red Bulls voor te blijven, ook in strategisch opzicht", vulde Hamilton aan. "Je positie op de baan is hier belangrijk."

Bottas gaat eerst nog even nagenieten van zijn snelste ronde. "Het is een lastige baan, dus het is echt makkelijk om hier tijd te verliezen. Het is mooi als je het dan voor elkaar weet te krijgen."

De Grand Prix van Mexico start zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd).