Mercedes was niet verrassend snel, Red Bull viel in het beslissende deel van de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico vooral tegen. Dat was zaterdag de lezing van Max Verstappen, die een enigszins teleurstellende derde startplaats bemachtigde.

Verstappen moest de poleposition uiteindelijk aan Valtteri Bottas in de Mercedes laten. Ook titelrivaal Lewis Hamilton start zondag voor de leider in de WK-stand.

"Er was in de kwalificatie eigenlijk niets aan de hand, tot we in Q3 de baan op gingen", analyseerde de Limburger na afloop op het Autódromo Hermanos Rodríguez. "De banden voelden heel slecht aan, ik had geen grip meer en was alleen maar aan het glijden."

Verstappen kwam in zijn eerste poging niet in de buurt van de beide Mercedes-coureurs. In een tweede poging leek het beter te gaan, tot hij plotseling van het gas moest. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda was de grote aanstichter.

"Die reed alleen voor teamgenoot Pierre Gasly om hem een slipstream te geven", legde Verstappen uit. "Daarna ging hij op de meest onlogische manier aan de kant. Daar had Checo (Sergio Pérez, red.) eerst last van, toen kwam ik eraan."

De WK-leider zag een grote stofwolk voor zich en dacht dat er iemand was gecrasht. "Met die nieuwe regels rond gele vlaggen moet je echt uitkijken, dus ging ik maar van het gas. Toen was ik al twee tienden kwijt."

Teleurgestelde gezichten bij het team van Red Bull Racing.

Best wat mogelijk vanaf de derde startplaats

Verstappen dacht wel dat hij in zijn laatste ronde de poletijd van Bottas nog kon bedreigen. Zo speciaal waren de tijden van Mercedes volgens hem niet. "Als je het vergelijkt met de gaten bij de teams achter ons, waren ze echt niet zo snel. Alleen waren wij gewoon niet goed."

Hoewel Verstappen zondag dus achter beide Mercedes-coureur begint, valt er nog genoeg te halen. "Ik had natuurlijk liever niet op de derde plek gestaan, maar dat is wel aan de schone kant van de grid. En het is heel lang hier naar de eerste bocht."

Verstappen hoopt daarbij te profiteren van de slipstream van Bottas en hem uiteindelijk in te halen in bocht 1, zoals de Nederlander in het verleden al vaker deed in Mexico. "Het hangt alleen wel af van hoe je start."

Ook daarna heeft Verstappen naar eigen zeggen wel de middelen om de strijd aan te gaan met Mercedes. "Van mijn kant voelden de racesimulaties wel goed aan. Het lag vandaag echt aan de banden. En die rode banden gaan we in de race toch niet gebruiken."

De Grand Prix van Mexico start zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd).