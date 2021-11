Valtteri Bottas heeft zaterdag verrassend de poleposition gepakt voor de Grand Prix van Mexico. Red Bull leek met WK-leider Max Verstappen de grootste gegadigde voor de eerste startplaats, maar de Limburger kwam niet verder dan de derde plaats. Zijn titelconcurrent Lewis Hamilton start zondag als tweede.

Red Bull ging als favoriet de kwalificatie in, tot in het derde beslissende deel opeens bleek dat de Mercedessen veel sneller konden dan ze tot dan toe hadden laten zien.

In zijn eerste poging klokte Bottas een 1.12,875 en dat bleek genoeg voor pole. Hamilton kwam er niet aan te pas bij zijn Finse teammaat en moest genoegen nemen met de tweede startplaats. Het was de negentiende pole voor Bottas, die na dit seizoen Mercedes verruilt voor Alfa Romeo.



Bij Red Bull ging in de slotpoging veel mis nadat thuisfavoriet Sergio Pérez van de baan schoot en kort daarachter Verstappen even van het gas moest. De teamgenoot van de Nederlander werd uiteindelijk vierde.

Alle toppers starten zondag op de gele mediumbanden. De derde startplaats is voor Verstappen mogelijk niet eens ongunstig. Door de grote afstand van de startgrid naar de eerste bocht kunnen auto's die achter de coureur op pole starten vaak profiteren van de slipstream.

Gasly blijft McLarens en Ferrari's voor

Pierre Gasly pakte de vijfde startplaats in de AlphaTauri, gevolgd door Carlos Sainz met zijn Ferrari. Daniel Ricciardo reed met de McLaren naar de zevende plaats. Charles Leclerc werd achtste in de andere Ferrari.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Lando Norris (McLaren) klokten de negende en tiende tijd, maar starten zondag allebei achteraan door een motorwissel.

Bij de eerste groep afvallers zat één grote naam: Fernando Alonso kwam met zijn Alpine niet verder dan de zestiende tijd. De Spanjaard profiteert nog wel van een reeks gridstraffen van andere coureurs, dus start zondag verder naar voren.

Top tien kwalificatie 1. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.15,875

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,145

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,350

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,467

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,581

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,886

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,888

8. Charles Leclerc (Ferrari): +0,962

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,283

10 Lando Norris (McLaren): +20,955

Stroll zorgt met crash voor rode vlag en vertraging

De kwalificatie werd in de openingsfase stilgelegd na een crash van Lance Stroll. De Canadees verloor bij het opkomen van het rechte stuk de controle over zijn Aston Martin en klapte in de bandenstapels. Omdat die gerepareerd moesten worden, lag de sessie een half uur stil.

Los van schade aan zijn auto deed de crash geen pijn voor Stroll. Hij zou vanwege een motorwissel toch al achteraan starten.

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 20.00 uur.