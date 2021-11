Sergio Pérez heeft zaterdag in de laatste vrije training voor de Grand Prix van Mexico de snelste tijd geklokt. De Mexicaan bleef voor eigen publiek zijn teamgenoot Max Verstappen krap twee tienden voor. Red Bull was oppermachtig op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Lewis Hamilton moest in zijn Mercedes ruim zes tienden toegeven op de tijd van Pérez. "Zes tienden?", zei de titelrivaal van Verstappen verbaasd over de boordradio toen hij zijn achterstand op de snelste tijd doorkreeg.

Valtteri Bottas was in Mexico-Stad goed voor de vierde tijd, nipt langzamer dan Hamilton. De Fin kwam 0,684 seconden tekort op de tijd van Pérez. Red Bull heeft duidelijk de overhand.

Verstappen had langdurig de snelste tijd op de klokken staan in de training, tot Pérez er in zijn laatste poging onderdoor ging. In de slotminuten probeerde Verstappen de koppositie weer af te pakken van zijn teamgenoot, maar de Limburger had geen goed laatste rondje.

Top tien derde training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.17,024

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,193

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,651

4. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,684

5. Carlos Sainz (Ferrari): +1,005

6. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,013

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,097

8. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,178

9. Charles Leclerc (Ferrari): +1,189

10. Lando Norris (McLaren): +1,288

Ferrari en McLaren dicht bij elkaar

Carlos Sainz klokte in de Ferrari de vijfde rondetijd. De Spanjaard was een seconde langzamer dan de snelste Red Bull. Charles Leclerc reed in de andere Ferrari de negende tijd.

Het Italiaanse team is in een strijd verwikkeld met McLaren om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Ferrari lijkt in Mexico iets sneller, al reed Leclerc een rommelige training met veel foutjes.

Daardoor was Daniel Ricciardo met de zevende tijd sneller dan de Monegask. Lando Norris reed de tiende tijd en weet bovendien dat hij zondag dankzij een motorwissel achteraan moet starten.

AlphaTauri groeit langzaam uit tot een van de verrassingen van het weekend, en dan met name Yuki Tsunoda. De Japanner reed de zesde tijd in de slottraining, met teamgenoot Pierre Gasly op de achtste plaats. Tsunoda weet wel dat hij door een motorwissel achteraan moet starten in de race.