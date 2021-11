Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri) moeten zondag bij de Grand Prix van Mexico in de achterhoede starten. De vier coureurs krijgen een nieuwe krachtbron en incasseren daarom een flinke gridstraf.

Norris zinspeelde donderdag al op een eventuele motorwissel, waarover McLaren en motorleverancier Mercedes in gesprek waren. Zaterdag werd duidelijk dat de nieuwe krachtbron in de McLaren inderdaad in Mexico geïnstalleerd wordt.

Norris was samen met Stroll van Aston Martin de enige coureur met een Mercedes-motor die nog binnen de limiet van drie motoren per seizoen reed. Ook Stroll wisselt in Mexico-Stad naar zijn vierde krachtbron en start eveneens achteraan.

Tsunoda en Ocon zijn zondag ook achteraan de grid te vinden. De Japanner van AlphaTauri krijgt zijn vierde Honda-motor van het seizoen, terwijl Ocon een volledig nieuwe Renault-krachtbron in zijn Alpine heeft zitten voor de kwalificatie en de race.

George Russell krijgt een gridstraf van vijf plaatsen omdat hij een nieuwe versnellingsbak nodig heeft.

Tijden GP Mexico Kwalificatie: Zaterdag 21.00 uur

Race: Zondag 20.00 uur

McLaren is in gevecht met Ferrari

Voor Norris en McLaren is de start achteraan een vervelende maar ingecalculeerde tegenslag in de strijd om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Daarin staat het Britse team 3,5 punt voor op Ferrari. Beide coureurs van het Italiaanse team zijn eerder al naar een vierde en sterk verbeterde motor gewisseld.

Van de vier rijders van beide teams staat Norris er het beste voor in het coureurskampioenschap. De 21-jarige coureur uit Bristol staat met 149 punten vijfde, slechts één punt achter Sergio Pérez van Red Bull Racing.