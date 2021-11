Nog voordat er een meter was gereden zei Lewis Hamilton al dat Red Bull de favoriet is om zondag de Grand Prix van Mexico te winnen. Na twee vrije trainingen op het Autódromo Hermanos Rodríguez heeft de kopman van Mercedes daarvan de bevestiging gezien.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Ik heb echt alles gegeven, maar ik denk dat ze momenteel simpelweg sneller zijn dan wij", verklaarde Hamilton vrijdag na de tweede vrije training. Daarin moest de Brit een halve seconde toegeven op de snelste rondetijd van Max Verstappen.

Door de ijle lucht in het op 2.200 meter hoogte gelegen Mexico-Stad is het belangrijk om een auto te hebben met zoveel mogelijk neerwaartse druk. Volgens Hamilton wordt de Red Bull beter op het asfalt gedrukt dan de Mercedes.

"Wij komen downforce tekort. Dat is waarschijnlijk de reden dat ze een halve seconde sneller zijn", legde Hamilton uit.

Lewis Hamilton in actie op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Lewis Hamilton in actie op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: Getty Images

'Doel blijft om de strijd aan te gaan'

Ook Valtteri Bottas stelde vast dat Red Bull de overhand heeft in Mexico. "We moeten nog wel wat tijd vinden als we mee willen vechten om poleposition", vulde de teamgenoot van Hamilton aan.

De Fin was in beide trainingen nipt sneller dan zijn kopman. "Volgens mij zat ik niet ver van hoe het zou moeten zijn. We konden de afstelling nog wat verbeteren voor de tweede vrije training en dat voelde niet slecht aan."

Hamilton: "Ik had verder ook geen problemen. We moeten steeds tijd blijven vinden om door te werken aan de afstelling. Het doel blijft in ieder geval om de strijd aan te gaan met Red Bull."

Valtteri Bottas was vrijdag sneller dan Lewis Hamilton. Valtteri Bottas was vrijdag sneller dan Lewis Hamilton. Foto: Getty Images

Kleine balansproblemen op te lossen

Volgens hoofdtechnicus Andrew Shovlin gaan de auto en de motor van Mercedes wel goed om met de hoogte in Mexico. "Maar het is duidelijk dat we een gat te dichten hebben op Verstappen", aldus Shovlin.

"We hebben nog wel kleine balansproblemen die we moeten oplossen, dus daar kunnen we nog wat tijd mee winnen", vervolgde de Brit.

"We kwamen hier niet met het idee dat het makkelijk zou worden en er is duidelijk werk aan de winkel. Maar we hebben lastigere vrijdagen meegemaakt in Mexico."