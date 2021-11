Max Verstappen was vrijdag tevreden na de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Mexico. De Nederlander was in de tweede sessie op Autódromo Hermanos Rodríguez verreweg het snelst.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Het was best een goede dag", zei Verstappen voor de camera van Sky Sports. "De eerste training was lastig, omdat de baan heel vies was. Gaandeweg de dag werd het wel steeds beter. De auto werkt goed, maar we moeten zoals altijd nog wel wat zien te vinden."

De 24-jarige Verstappen kwam in de middagsessie op het Mexicaanse circuit tot een tijd van 1.17,301. Kort na zijn snelste ronde meldde hij over de boordradio dat zijn ronde "verre van perfect" was. De Red Bull-rijder was met die tijd vier tienden sneller dan Valtteri Bottas en een halve seconde rapper dan Lewis Hamilton.

Verstappen, die al twee keer won in Mexico, rekent zich ondanks de veelbelovende vrijdag nog niet rijk. "Het gevoel is nu goed, maar morgen moeten we er pas staan. Het is in ieder geval een positief begin van het weekend."

WK-leider Verstappen verdedigt een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Hamilton (287,5 om 275,5 punten). Inclusief de race in Mexico zijn er dit jaar nog vijf Grands Prix te gaan.

Het Grand Prix-weekend in Mexico wordt zaterdag om 18.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Later op de avond staat om 21.00 uur de kwalificatie op het programma en zondag om 20.00 uur begint de race.