Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico laten zien waarom hij dit weekend de topfavoriet is voor de zege. De Nederlander was met zijn Red Bull ruim sneller dan de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Verstappen kwam met een snelle ronde op de rode softbanden tot een 1.17,301, wat vier tienden sneller was dan wat Bottas op de klokken wist te zetten. Hamilton, met wie Verstappen in de strijd om de wereldtitel verwikkeld is, moest een halve seconde toegeven op zijn rivaal.

Thuisfavoriet Sergio Pérez kwam in de tweede Red Bull tot de vierde tijd, nipt achter Hamilton

WK-leider Verstappen reed net als in de eerste training weinig op de softbanden. Naast zes ronden op deze zachtste band ging de Nederlander vooral rond op de mediums. De Mercedes-coureurs waagden zich wat meer op de harde band, die ze in de ochtendtraining nog links hadden laten liggen.

In de eerste training gaf Verstappen nog wat tijd toe op de beide Mercedes-coureurs. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner kwam dat vooral omdat Bottas en Hamilton met krachtigere motorinstellingen reden dan de Red Bulls.

Top tien tweede vrije training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.17,301

2. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,424

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,509

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,570

5. Carlos Sainz (Ferrari): +1,017

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,128

7. Charles Leclerc (Ferrari): +1,304

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,343

9. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,380

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,431

Ferrari komt beter voor de dag dan concurrent McLaren

Carlos Sainz reed met zijn Ferrari naar de vijfde tijd. Het Italiaanse team is met McLaren in gevecht om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Binnen die strijd is Ferrari licht favoriet dit weekend, wat verder werd bevestigd door de zevende tijd van Charles Leclerc.

Lando Norris was de snelste McLaren-coureur op de twaalfde plaats. Daniel Ricciardo kwam niet verder dan de vijftiende tijd en werd bovendien geplaagd door een versnellingsbakprobleem. De Australiër reed daardoor maar zeven ronden. McLaren heeft wel de gewoonte om vrijdag niet voor snelle rondetijden te gaan, dus de Britse renstal werkt zich normaal gesproken nog naar voren.