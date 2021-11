De Grand Prix van China keert in 2023 terug op de Formule 1-kalender. De koningsklasse maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend dat het contract met de Aziatische Grand Prix is verlengd tot en met 2025.

Vanwege de coronapandemie werd de Grand Prix van China vorig jaar afgelast en ook dit jaar en volgend seizoen gaat de race in Sjanghai niet door. In 2023 wordt de Chinese Grand Prix dus wel weer verreden.

"Dit is fantastisch nieuws voor al onze fans in China. We zijn dan ook verheugd om deze overeenkomst aan te kondigen", zei Formule 1-baas Stefano Domenicali bij de bekendmaking van het nieuws.

"We waren allemaal teleurgesteld dat China door de coronapandemie niet op de kalender van volgend jaar kon komen, maar zodra het weer kan komt de Chinese Grand Prix terug."

De Chinese Grand Prix staat sinds 2004 op de kalender en werd tot 2019 elk jaar verreden. Bij de laatste GP van China kwam Lewis Hamilton als eerste over de finish. Max Verstappen eindigde als vierde. De Nederlander haalde maar één keer het podium op het Shanghai International Circuit en dat was toen hij in 2017 derde werd.

Dit weekend staat de Grand Prix van Mexico op het programma. De derde vrije training begint zaterdag om 18.00 uur en om 21.00 uur is de kwalificatie. De race staat zondag om 20.00 uur op het programma.