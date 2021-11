Valtteri Bottas heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico de snelste tijd gereden. Max Verstappen klokte op het Autódromo Hermanos Rodríguez de derde tijd, achter zijn grote titelrivaal Lewis Hamilton.

Bottas reed een 1.18,417 op het circuit in Mexico-Stad en was daarmee 0,076 sneller dan zijn teamgenoot Hamilton. Verstappen moest 0,123 toegeven op de snelste Mercedes-coureur.

Thuisfavoriet Sergio Pérez kwam al snel in de problemen. De Mexicaan spinde in een van zijn eerste ronden bij het uitkomen van het stadiongedeelte en kwam achterwaarts in de bandenstapels terecht. Daarbij raakte zijn Red Bull flink beschadigd.

Met nog krap een half uur op de klok kwam Pérez - onder luid gejuich vanaf de tribunes - weer de baan op. Hij reed uiteindelijk de vierde tijd, op 0,269 van Bottas.

Top tien eerste vrije training 1. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.18,341

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,076

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,123

4. Sergio Pérez (Red Bull): +0,269

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,644

6. Carlos Sainz (Ferrari): +1,122

7. Fernando Alonso (Alpine): +1,315

8. Charles Leclerc (Ferrari): +1,326

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,418

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,517

Verstappen richt zich op de harde banden

Verstappen focuste zich een groot deel van de training vooral op de harde banden en reed maar zes rondjes op de rode softbanden. De beide Mercedes-coureurs reden juist alleen maar op de softbanden.

Het begin van de training was enigszins chaotisch, wat vooral werd veroorzaakt door de grote hoeveelheden stof die door de auto's werden opgeworpen. Veel schuivers waren er niet. Charles Leclerc deed in de Ferrari bijna hetzelfde als Pérez, zonder zijn Ferrari zwaar te beschadigen.

Hamilton schoot een keer rechtdoor aan het einde van het rechte stuk en ging vervolgens op een andere manier dan voorgeschreven de baan weer op. De Mercedes-coureur moet zich daarvoor nog melden bij de wedstrijdleiding.