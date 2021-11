FINISH - Max Verstappen is met afstand het snelst in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico. De Nederlander komt op Autódromo Hermanos Rodríguez tot een tijd van 1.17,301 en is daarmee ruim vier tienden sneller dan Valtteri Bottas (tweede). Opvallend genoeg meldde Verstappen na het rijden van de snelste tijd dat zijn ronde zeker niet perfect was. Lewis Hamilton completeert de top drie.