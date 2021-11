Antonio Giovinazzi heeft een unieke maar ook bedenkelijke positie binnen het huidige Formule 1-coureursgilde: De Italiaan is de enige die nog in onzekerheid leeft over zijn toekomst in de koningsklasse.

"Ik heb geen nieuws", was de Alfa Romeo-coureur vrijdag in Mexico-Stad helder over zijn toekomst. "Ik weet eigenlijk niet of dat goed nieuws of slecht nieuws is. We wachten het af, ik blijf hopen."

Giovinazzi debuteerde in 2019 naast Kimi Raïkkönen bij Alfa Romeo. Het talent uit de Ferrari-stal had in eerste instantie moeite om zijn ervaren teammaat bij te houden, maar na verloop van tijd kreeg de Italiaans steeds meer de overhand.

Dat is niet te zien aan de WK-stand, waarin Raïkkönen vijf punten voorstaat, maar wel in het onderlinge kwalificatieduel. Giovinazzi versloeg zijn 42-jarige teamgenoot al veertien keer.

Raïkkönen weet wat hij volgend jaar gaat doen: met pensioen. Giovinazzi leeft dus nog in onzekerheid. "Ik vraag elke week wel aan het team of er nog nieuws is, maar ik heb nog niets gehoord."

Overnameperikelen rond Sauber

Het uitblijven van nieuws heeft waarschijnlijk te maken met de toekomst van Sauber zelf, zoals de door Alfa Romeo gesponsorde renstal eigenlijk heet. Het Amerikaanse Andretti-team was in de running om Sauber grotendeels in handen te krijgen, maar die deal ketste volgens teameigenaar Michael Andretti af op de hoeveelheid macht die hij binnen Sauber zou krijgen.

Er hing ook al een coureur vast aan de deal: IndyCar-coureur Colton Herta was de beoogde opvolger van Giovinazzi en zou plaatsnemen naast de al vastgelegde Valtteri Bottas.

Nu de overname niet doorgaat is ook Herta weer uit beeld. De grootste gegadigde om naast Bottas plaats te nemen is nu Formule 2-coureur Guanyu Zhou, die met veel Chinees sponsorgeld het tweede stoeltje bij Alfa Romeo wil bemachtigen.

'Hoop dat er nog iets geregeld kan worden'

Giovinazzi moet hopen op zijn connecties met Ferrari, dat de motoren levert aan het team en uiteindelijk dezelfde eigenaren heeft als Alfa Romeo. Tot voor kort bepaalde het Italiaanse team wie een van de twee stoeltjes invulde bij de Zwitserse formatie, maar volgens teambaas Frédéric Vasseur is dat niet langer het geval.

"Ik hoop in ieder geval dat er nog nog wat geregeld kan worden", zei de machteloze Giovinazzi in Mexico-Stad. Daar staat dit weekend de eerste van nog vijf resterende races dit seizoen op het programma.

De onzekerheid over zijn toekomst is niet ideaal voor de Italiaan. "Je komt naar het circuit, maar je weet eigenlijk niet wat er met je gaat gebeuren volgend jaar", verzuchte hij. "Maar goed, het is niet anders."

"Het is geen makkelijke situatie. Ik kan niets anders doen dan zo snel mogelijk zijn in de auto", besloot Giovinazzi. "Verder is het niet mijn beslissing maar die van Vasseur."