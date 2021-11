Max Verstappen heeft een relatief rustig weekend in Mexico want de meeste aandacht gaat uit naar zijn teamgenoot Sergio Pérez. Maar wat als de Mexicaan zondag voor eigen publiek aan de leiding rijdt? Moet hij dan aan de kant voor de kopman van Red Bull? De WK-leider hoopt dat scenario te voorkomen.

Pérez werd donderdag op de persconferentie op het Autodromo Hermanos Rodriquez gevraagd naar wat er gaat gebeuren in een scenario waarbij hij aan de leiding gaat.

"Als er één race is waarin Red Bull me de winst gunt, is het deze wel", zinspeelde Pérez op coulance vanuit zijn team. "Maar het hangt van de situatie af."

Verstappen staat twaalf punten voor op Lewis Hamilton in de bloedstollende titelstrijd die het Formule 1-seizoen 2021 domineert. Met nog vijf races te gaan telt elk punt, dus zouden teamorders logisch zijn. Als Pérez zondag aan de leiding gaat en Verstappen tweede ligt, is een instructie van de pitmuur om plaats te maken voor de hand liggend.

Pérez zelf wilde daar nog niet echt aan. "Dit soort besluiten worden altijd tijdens de race genomen. Maar ik denk dat heel Red Bull wel wil dat ik win dit weekend."

Verstappen zag een simpele oplossing voor het mogelijke probleem: "Ik moet gewoon zorgen dat ik er al voor zit, dan is het helemaal geen discussie."

Sergio Pérez gaf donderdagochtend al een demonstratie in Mexico-Stad

Alle details moeten volgens Verstappen kloppen

Verstappen geldt als de favoriet in Mexico-Stad. Hij won al twee keer op het circuit in de Mexicaanse metropool, vooral omdat zijn auto goed overweg kan met de grote hoogte (2.200 meter) waarop de baan gelegen is.

Toch is hij voorzichtig: "We reden hier in 2019 voor het laatst. Sindsdien hebben de andere teams ook weer veel geleerd. Het ziet er positief uit voor ons, maar alle details moeten wel kloppen."

Verstappen geniet vooral van de relatieve rust in Mexico. "Ik had natuurlijk in Zandvoort volle tribunes, 'Checo' heeft dat hier."

Toch gaat Verstappen vanzelfsprekend voor zijn eigen kansen, om weer een tik uit te delen in de titelstrijd met Hamilton. "We moeten vanaf de eerste training meteen goed aan de slag met de auto en dan zien we wel. Als de auto snel genoeg is om te winnen, dan win ik."