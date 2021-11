Voor Lewis Hamilton is het duidelijk dat titelrivaal Max Verstappen de grote favoriet is om zondag de Grand Prix van Mexico te winnen. De kopman van Mercedes beredeneerde donderdag waarom hij een sterk Red Bull verwacht in Mexico-Stad.

"In 2019 kwalificeerde Verstappen zich een halve seconde voor mij en toen was hun auto over het hele seizoen echt minder dan die van ons", herinnerde Hamilton zich. "Ze kwamen toen ook veel paardenkrachten tekort op ons en dat is nu niet meer zo."

De Brit memoreerde aan eerdere seizoenen op het Autódromo Hermanos Rodríguez, toen Red Bull ook steevast goed voor de dag kwam. "Ik heb geen reden om te denken dat het dit jaar anders zal zijn. Dit is een Red Bull-baan."

Hamilton wilde daarmee niet zeggen dat hij zich al neerlegt bij een overwinning van Verstappen. "Natuurlijk niet, maar we zullen echt alles uit de auto moeten knijpen om goed voor de dag te komen. Niets mag onbenut blijven."

Warmte ook in het voordeel van Red Bull

Mexico-Stad ligt met 2.200 meter op grote hoogte en dat werkt vaak in het nadeel van Mercedes. Maar volgens Hamilton is dat niet de enige factor waarom Red Bull zo sterk is in Mexico.

"Het feit blijft dat we sinds Silverstone al geen update hebben gehad. Red Bull is daarna nog doorgegaan met ontwikkelen. En op plekken waar het warm is, zoals hier in Mexico, zijn ze net wat beter dan wij. Het gaat dit seizoen op en neer. Het is lastig te voorspellen. Ik dacht bijvoorbeeld dat wij sterk zouden zijn in Austin, maar dat waren we niet."

Hamilton ontkende wel dat hij sowieso nog een motorwissel voor de boeg heeft, iets waar teambaas Toto Wolff eerder op zinspeelde. "Ik heb niet het idee dat ik snel een nieuwe motor nodig heb. Onze motoren zijn sterk", zei de Mercedes-kopman gedecideerd.

'Wil vooral het gevoel hebben dat ik er alles aan heb gedaan'

Met een achterstand van twaalf punten op Verstappen in het kampioenschap en enkele circuits die Red Bull beter liggen in het verschiet, komen er ook scenario's op tafel waarbij de beide titelrivalen elkaar van de baan rijden.

Donderdag werden er enkele voorbeelden uit het verleden aangehaald, bijvoorbeeld met Ayrton Senna en Alain Prost. Maar Hamilton wilde daar niets van weten. "Ik wil geen kampioenschap winnen door iemand van de baan te rijden", was hij duidelijk. "Als ik verlies, dan wil gewoon het gevoel hebben dat ik er alles aan heb gedaan. Dan verlies ik waardig."