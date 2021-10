De Grand Prix van de Verenigde Staten afgelopen weekend was met 400.000 toeschouwers verspreid over drie dagen de best bezochte Grand Prix ooit. Volgens McLaren-CEO Zak Brown en teambaas Toto Wolff van Mercedes heeft Netflix een belangrijke bijdrage geleverd aan de populariteit van de Formule 1 in de VS.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Tot afgelopen weekend was de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2019 de best bezochte GP. Twee jaar geleden waren er 351.000 toeschouwers aanwezig bij het evenement op Silverstone.

De Formule 1 probeerde al jaren voet aan de grond te krijgen in de VS, maar tot voor kort lukte dat niet. Brown zag de populariteit van de Formule 1 in de VS groeien nadat Netflix de documentaireserie Drive to Survive uitbracht. "Netflix heeft geweldig werk geleverd voor de Formule 1", zei de 49-jarige Amerikaan bij Reuters.

"De serie heeft een jonger en vooral groter publiek bereikt en enthousiast gemaakt voor onze sport. De impact van de serie is groot in de VS. Netflix heeft bereikt wat de Formule 1 zelf al jaren probeerde: een nieuwe groep fans aanspreken. Het is een ongekend succes."

In Drive to Survive, dat begin volgend jaar met het vierde seizoen komt, wordt in iedere aflevering een ander Formule 1-team gevolgd. Max Verstappen zal overigens niet te zien zijn in het nieuwe seizoen. De Nederlander wil niet meer meewerken aan de serie, omdat deze volgens hem een onrealistisch beeld schetst.

Toto Wolff (l) en Zak Brown (r) zien de populariteit van de Formule 1 in de VS vooral dankzij Netflix toenemen. Toto Wolff (l) en Zak Brown (r) zien de populariteit van de Formule 1 in de VS vooral dankzij Netflix toenemen. Foto: Getty Images

Wolff was bang dat serie voor afleiding zou zorgen

Mercedes-baas Wolff was in eerste instantie niet enthousiast over het idee om documentairemakers binnen te laten bij zijn team. "Ik was bang dat het mijn monteurs te veel zou afleiden", aldus de Oostenrijker. "Maar ik zat er helemaal naast. Het is overduidelijk een groot succes."

"Overal in de wereld is het de best bekeken serie op Netflix en het is echt een onderdeel geworden van de Formule 1. De reacties die we op de serie krijgen van de fans zijn overweldigend, zeker hier in de VS."

De Nederlandse coureur Renger van der Zande, die uitkomt in de Amerikaanse IMSA-klasse, merkte ook hoe de Formule 1 populairder is geworden door Netflix. "Sinds Drive to Survive word ik door Amerikanen regelmatig aangesproken over Max Verstappen", zei hij tegen NU.nl in een vooruitblik op de GP van de VS. "Dat F1 hier nu zo populair is komt volledig door Netflix."

Verstappen schreef de Grand Prix van de Verenigde Staten zondag na een zinderend gevecht met Lewis Hamilton op zijn naam. Het Formule 1-seizoen wordt eind volgende week vervolgd met de Grand Prix van Mexico.