Jos Verstappen gaat op 27 november in Assen zijn debuut maken in de rallysport. De vader van Formule 1-kampioenschapsleider Max Verstappen pakt zijn terugkeer als coureur serieus aan.

"Ik ben al 7 kilo afgevallen en loop iedere ochtend hard", vertelt de voormalige Formule 1-coureur op Verstappen.nl. "Het wordt voor mij de eerste keer dat ik race met een navigator naast me."

"Ik heb er echt heel veel zin in en heb gemerkt dat ik rally heel erg leuk vind. Het is heel onvoorspelbaar", blikt de 49-jarige Limburger vooruit.

Verstappen gaat meedoen aan de Jack's International Drenthe Rally, een wedstrijd op en rond het TT-circuit in Assen.

De vader van de Red Bull-coureur reed zelf tussen 1994 en 2003 in de Formule 1. Daarna was hij nog in andere klassen actief. Zo reed Verstappen in 2008 en 2009 de 24 uur van Le Mans.

Vervolgens richtte hij zich op het begeleiden van zijn zoon, die snel opklom in het karten en de opstapklassen van de Formule 1. In 2015 werd Max Verstappen op zeventienjarige leeftijd de jongste coureur ooit in de Formule 1.

Jos Verstappen doet vooral voor de lol mee aan de rally in Drenthe, maar een serieuze carrière in de rallysport is zeker niet uitgesloten. "In eerste instantie gaat het om plezier hebben. Ik wacht af hoe dit allemaal gaat lopen. Maar als het goed bevalt, smaakt het denk ik zeker naar meer."

Het is voor het eerst dat er een rally in Assen wordt georganiseerd. De wedstrijd telt mee in het Open Nederlands Kampioenschap Rally.