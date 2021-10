De derde plaats van Sergio Pérez zondag bij de Grand Prix van de Verenigde Staten is extra bijzonder omdat het drinksysteem in zijn Red Bull-auto niet werkte. De 31-jarige Mexicaan had het zwaar, maar stond uiteindelijk naast winnaar Max Verstappen en Lewis Hamilton op het podium.

"Ik kon vanaf ronde één al niet drinken. Dit was de zwaarste en langste race uit mijn carrière", aldus Pérez, die op het Circuit of The Americas voor de 208e keer in zijn carrière aan de start stond bij een Grand Prix.

"Ik had het enorm moeilijk", vervolgde Pérez. "Ik voelde mijn krachten wegvloeien. Voor de race voelde ik me al niet zo goed en met dit warme weer is het dan heel vervelend als je zonder drinken komt te zitten."

Na de race kon Pérez zijn vochttekort eindelijk wegwerken en op het podium volgde champagne. "Het is de eerste keer dat ik me na een Grand Prix zo slecht voel. En hopelijk ook de laatste keer."

Sergio Pérez na de GP van de Verenigde Staten op het podium. Sergio Pérez na de GP van de Verenigde Staten op het podium. Foto: Getty Images

Red Bull doet goede zaken in strijd om constructeurstitel

Overigens kwam Pérez niet in de buurt van de overwinning. Hij kwam op flinke afstand van de strijdende Verstappen en Hamilton over de finish, maar daarmee deed hij wel goede zaken voor Red Bull in de strijd om de constructeurstitel. De achterstand op Mercedes slonk tot 23 punten.

De laatste keer dat Red Bull de constructeurstitel veroverde, was in 2013. Sindsdien was Mercedes steevast de beste.

Over twee weken staat de thuisrace van Pérez in Mexico-Stad op het programma. Verstappen zegevierde in 2017 en 2018 op het Autódromo Hermanos Rodríguez, in 2019 pakte Hamilton de winst. Vorig jaar ging de GP van Mexico niet door vanwege de coronapandemie.