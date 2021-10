Red Bull-teambaas Christian Horner had zondag in Austin in de slotfase niet meer verwacht dat Max Verstappen de Grand Prix van de Verenigde Staten zou gaan winnen. De Nederlander hield in een bloedstollend gevecht Lewis Hamilton nipt achter zich en boekte zijn achtste zege van het seizoen.

"Ik had niet verwacht dat Max het zou gaan redden", zei Horner voor de camera van Sky Sports. "Zijn banden waren acht rondes ouder dan die van Lewis. We schrokken van de staat van de banden na Max' tweede stop. We hadden minder speelruimte op het eind dan we op dat moment hadden gehoopt."

Verstappen vertrok van poleposition op het Circuit of The Americas, maar werd al in de eerste bocht ingehaald door Hamilton. Daardoor moest Red Bull Racing kiezen voor een agressievere pitstopstrategie, waarbij Verstappen tot twee keer toe eerder een pitstop maakte dan Hamilton.

Door die keuzes had Verstappen in de openingsfase van zijn stints een bandenvoordeel ten opzichte van Hamilton, maar in de slotfase van de Grand Prix was het juist de Mercedes-coureur die meer snelheid in zijn auto had.

Max Verstappen boekte in Austin zijn achtste overwinning van het seizoen. Max Verstappen boekte in Austin zijn achtste overwinning van het seizoen. Foto: Getty Images

'Zou erg veel pijn hebben gedaan als we deze race hadden verloren'

De 24-jarige Verstappen kwam uiteindelijk met een voorsprong van 1,3 seconde op Hamilton over de finish. "Max hield zijn banden dusdanig goed dat hij wist dat hij in de laatste vijf à zes rondes wat extra kon gaan geven", vervolgde Horner.

"Dat was geweldig om te zien. Je weet dat Lewis tegen het eind van de race ontzettend sterk is en een voordeel heeft. Het zou erg veel pijn hebben gedaan als we deze race nog hadden verloren. Max hield het vol, verrichte geweldig werk en haalde op een slimme manier de finish."

Achter Verstappen en Hamilton eindigde Red Bull-coureur Sergio Pérez als derde. WK-leider Verstappen heeft dankzij zijn zege in Austin nu twaalf punten meer dan Hamilton (287,5 om 275,5 punten). Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Mexico.