Lewis Hamilton dacht zondag geruime tijd dat hij de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam zou schrijven. De Brit moest de zege in Austin na een bloedstollend gevecht uiteindelijk laten aan Max Verstappen.

"We trokken een geweldige sprint naar de eerste bocht en vanuit daar dacht ik echt dat ik de race zou winnen", zei Hamilton. "Maar helaas zal ik nu nog even op mijn volgende zege moeten wachten."

De 36-jarige Hamilton startte als tweede op het Circuit of the Americas, maar wist Verstappen al in de eerste bocht te verschalken. Verstappen maakte echter tot twee keer toe eerder een pitstop dan de Mercedes-rijder, waardoor hij de leiding weer overnam. Hamilton kwam uiteindelijk 1,3 seconden tekort om alsnog te zegevieren.

"We hebben alles gegeven vandaag, maar om wat voor reden dan ook waren zij gewoon sneller dan wij", vervolgde Hamilton. "Hun achterkant zag er veel beter uit en wij waren flink aan het glijden. Ik had last van vuile lucht en oververhitte banden. We konden het helaas niet afmaken vandaag."

Achter Verstappen en Hamilton eindigde Red Bull-coureur Sergio Pérez als derde. Charles Leclerc finishte als vierde en Daniel Ricciardo completeerde de top vijf.

WK-leider Verstappen heeft dankzij zijn zege in Austin nu twaalf punten meer dan Hamilton (287,5 om 275,5 punten). Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Mexico.