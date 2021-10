Max Verstappen is opgelucht dat hij de Grand Prix van de Verenigde Staten alsnog won na een slechte start. De Limburger verloor bij het vertrek op de Circuit of The Americas de leiding aan Lewis Hamilton, maar streefde zijn aartsrivaal alsnog voorbij en hield in een zenuwslopende slotfase stand.

"We verloren bij de start de leidende positie", aldus Verstappen na afloop. "We moesten wat anders proberen, de banden sleten snel op dit circuit. We gingen agressief verder en ik wist niet of het zou lukken, maar de laatste paar ronden waren leuk."

De 24-jarige Verstappen ging twee keer eerder veel eerder dan Hamilton de pitsstraat in om zijn slechte start goed te maken. De Nederlander zag die strategie beloond worden, want hij nam de leiding over van de zevenvoudig wereldkampioen.

Verstappen zag Hamilton in de laatste ronden nog wel dichterbij komen, maar op de versere banden wist de Brit niet aan de staart van de Nederlander te komen. "Ik ben superblij dat ik het gered heb", zei de zichtbaar opgeluchte Verstappen.

Lewis Hamilton en Max Verstappen proosten op de zege van laatstgenoemde. Lewis Hamilton en Max Verstappen proosten op de zege van laatstgenoemde. Foto: Reuters

'Blij dat we hier punten zijn uitgelopen'

Door zijn achtste overwinning van het seizoen heeft koploper Verstappen twaalf punten voorsprong op Hamilton in het WK-klassement. De Nederlander heeft 287,5 punten, Hamilton 275,5 punten. Er zijn nog vijf races te verrijden in de Formule 1. Over twee weken staat de Grand Prix van Mexico op het programma.

"Ik ben heel blij dat we hier weer punten zijn uitgelopen", zei Verstappen later tegen Ziggo Sport. "We hadden ook makkelijk een achterstand kunnen oplopen. Nu moeten we in Mexico en Brazilië proberen voordeel te halen. Die twee wedstrijden zijn echt cruciaal voor het kampioenschap."

Verstappen had ten slotte nog lovende woorden over voor de 400.000 fans die gedurende het weekend het circuit in Austin bezochten. Met dat aantal werd een record gebroken. Nog nooit waren er zoveel toeschouwers in een Formule 1-weekend. "Het is fantastisch om hier te zijn, maar ook om zoveel mensen hier te zien. Ik hoop dat we hier nog vele jaren mogen terugkomen."