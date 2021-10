Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. De leider in de WK-stand hield in de slotfase stand tegen de aandringende Lewis Hamilton en breidde zijn voorsprong in de titelstrijd uit tot twaalf punten.

Mercedes-kopman Hamilton kwam in de laatste ronden door een betere strategie steeds dichter bij leider Verstappen. De Limburger had op dat moment veel oudere banden dan zijn titelrivaal, maar wist de zege toch binnen te slepen. Hamilton hield nog wel een punt over aan de snelste rondetijd op het Circuit of The Americas.

Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez kwam als derde over de streep en steeg daarmee naar de vierde plaats in het wereldkampioenschap. De Mexicaan kon het tempo van zijn kopman en Hamilton niet volgen, maar wist Charles Leclerc in de Ferrari wel voor te blijven. De Monegask eindigde op de vierde plaats.

Daniel Ricciardo reed in zijn McLaren naar de vijfde plek en hield daarbij langdurig Carlos Sainz in de Ferrari af. De Spanjaard moest in de slotfase zijn zesde plaats nog afstaan aan Valtteri Bottas in de Mercedes en werd daardoor zevende. De Fin was door een gridstraf op de negende plaats gestart.



Lando Norris had voor zijn doen een matige race en kwam als achtste over de streep. Daarachter reed Yuki Tsunoda voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije weer naar de punten. De Japanner werd negende. Sebastian Vettel pakte in zijn Aston Martin het laatste puntje. De Duitser was achteraan gestart door een reeks gridstraffen, maar pakte toch de tiende plaats.

Hamilton beter weg dan Verstappen

De van pole vertrokken Verstappen moest bij de start dulden dat Hamilton in de eerste bocht de leiding pakte. De WK-leider probeerde zijn rivaal nog wel af te knijpen, maar Hamilton had de binnenkant en daarmee de betere lijn in bocht 1. Verstappen ging zelfs even buiten de baan en kwam daarbij kortstondig terecht achter Pérez, die direct plaatsmaakte.

De Nederlander kon Hamilton daarna eenvoudig bijhouden, met dank aan het voordeel dat de Red Bulls duidelijk hadden op de mediumbanden. Dat kleine gat bood Verstappen in de tiende ronde de kans om eerder te stoppen dan de Mercedes-coureur en zo via de undercut de leiding te pakken.

Die strategie betekende wel dat Verstappen redelijk vroeg naar de harde banden ging. Dat was ook het geval toen hij zijn tweede pitstop maakte in ronde 29, op het moment dat Hamilton langzaam dichterbij kwam. In die fase bleek dat de Mercedes licht in het voordeel was op de harde banden. Hamilton kon bovendien langer doorrijden en stopte pas in ronde 36.

Verstappen ziet voorsprong snel verdwijnen

Op het moment dat Hamilton de pits uitkwam, had hij een achterstand van ruim acht seconden op Verstappen, maar dat reed de Engelsman snel dicht. Het was voor Verstappen zaak om nog genoeg van zijn banden over te laten voor een gevecht in de slotfase, als Hamilton op zijn staart zou komen.



De Brit kreeg Verstappen met nog zes ronden te gaan echt in het vizier, maar kon daarna de extra stap in snelheid niet maken om echt een aanval te wagen. De leider voor hem had zijn banden bovendien genoeg gespaard om de rondetijden van Hamilton te kunnen pareren.

Dat deed Verstappen in de slotronden vooral door steeds een gat te houden van meer dan een seconde. Daardoor had Hamilton op het lange rechte stuk slechts één keer DRS en kwam het nooit tot een echte inhaalpoging.



Verstappen hield onder druk het hoofd koel en maakte ondanks de grote druk geen fouten. Het bezorgde de Nederlander zijn achtste zege van het seizoen en zes extra punten voorsprong in de titelstrijd, op een uiterst belangrijk moment in het kampioenschap.



Het Formule 1-seizoen telt nog vijf races, met de eerstvolgende over twee weken in Mexico. Het circuit in Mexico-Stad is normaal gesproken terrein waarop Red Bull en Verstappen ijzersterk voor de dag komen. Daarna volgen nog races in Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.