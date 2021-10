Sergio Pérez houdt over het algemeen een goed gevoel over aan de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mexicaan, die de derde tijd noteerde, denkt wel dat hij in staat was om poleposition te pakken in Austin.

"Het is best jammer dat het in mijn laatste ronde best hard begon te regenen. Ik was de laatste op de baan en verloor door de regen tijd in de derde sector. Wat dat betreft had ik een beetje pech", zei de 31-jarige Pérez na de kwalificatie.

Aan het begin van Q3 lag de teamgenoot van Max Verstappen op koers om poleposition te veroveren. Mercedes-coureur Lewis Hamilton dook echter onder de tijd van Pérez en ook Verstappen troefde de Mexicaan af door bij zijn laatste poging de snelste tijd van iedereen te klokken: 1.32,910.

"We wisten allemaal dat het zou afhangen van de laatste ronde, dus het was best spannend", zei Pérez. "Max en Lewis hebben het fantastisch gedaan en ik denk dat we allemaal op de plek zijn geëindigd waar we thuishoren. Ik ben niet 100 procent voldaan omdat ik de snelheid had voor pole, maar ik ben wel tevreden mee."

Max Verstappen pakte pole in Austin, Sergio Pérez werd verdienstelijk derde. Max Verstappen pakte pole in Austin, Sergio Pérez werd verdienstelijk derde. Foto: Getty Images

'Ik haal hier heel veel vertrouwen uit'

In de aanloop naar de Grand Prix in de VS werd Mercedes als favoriet bestempeld, maar Red Bull liet in de tweede en derde vrije training zien de snelheid te hebben om competitief te zijn met het Duitse team. In de kwalificatie werd die opmars bekroond.

"Ik haal heel veel vertrouwen uit dit weekend omdat we zo competitief zijn", zegt Pérez. "Het laat zien hoeveel werk we achter de schermen hebben verzet. Ik denk dat we alleen maar beter kunnen worden. Het wordt een lange race waarin er van alles kan gebeuren, maar hopelijk kan ik een fantastisch resultaat neerzetten."

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd). Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas begint door een gridstraf als negende.