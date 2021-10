Red Bull-teambaas Christian Horner was zaterdag (lokale tijd) na afloop van de kwalificatie vooral blij dat zijn team zondag een tactisch voordeel heeft ten opzichte van Mercedes. Max Verstappen pakte op overtuigende wijze poleposition in Austin en zijn teamgenoot Sergio Pérez kwalificeerde zich achter Lewis Hamilton als derde.

"Het wordt zondag de eerste keer dit jaar dat we met twee auto's tegen één Mercedes kunnen strijden", zei Horner na de kwalificatie voor de camera van Sky Sports.

"Checo racet geweldig, maar zijn kwalificaties gaan vaak moeizaam. Het is mooi dat we nu dit voordeel hebben. En het is de eerste keer in het hybride-tijdperk dat een ander team dan Mercedes hier pole pakt."

Mercedes-rijder Valtteri Bottas kwalificeerde zich als vierde in Austin, maar moet door een gridstraf vanwege een motorwissel als negende starten. Daardoor kan Red Bull verschillende strategieën uitspelen ten opzichte van Hamilton en Mercedes.

Max Verstappen en Sergio Pérez feliciteren elkaar na hun kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten. Max Verstappen en Sergio Pérez feliciteren elkaar na hun kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten. Foto: Getty Images

'Perez moet vooral zijn teamgenoot helpen'

Horner was lovend over de poleronde van Verstappen, maar prees vooral ook Pérez. "Checo is uitstekend bezig dit weekend", zei de teambaas.

"Sinds de eerste sessie is hij blij met de auto en even dacht ik dat hij zelfs poleposition zou pakken. Ook met de regen werd het nog even spannend, aangezien Max en Checo als laatste op de baan reden. Dat heeft vooral Checo misschien iets gekost. Max hield zijn hoofd omlaag en leverde een geweldige ronde af."

Pérez evenaarde met een derde plek zijn beste kwalificatie van het seizoen. Horner gaat ervan uit dat de Mexicaan zondag van grote waarde gaat zijn voor Verstappen. "Wat Checo's rol gaat zijn morgen? Hij moet vooral zijn teamgenoot helpen", was Horner duidelijk.

WK-leider Verstappen verdedigt zondag een voorsprong van zes punten op nummer twee Hamilton in Austin. De Grand Prix van de Verenigde Staten begint om 21.00 uur (Nederlandse tijd).