Lewis Hamilton was zaterdag (lokale tijd) onder de indruk van de snelheid van Red Bull Racing. De Brit eindigde in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten achter Max Verstappen als tweede.

"Ik heb alles gegeven vandaag, maar het ging behoorlijk moeizaam", zei de 36-jarige Hamilton. "In plaats van dat we vanaf Q1 stappen vooruit maakten, gingen we juist achteruit. Red Bull was ongelooflijk snel vandaag."

Achter Verstappen en Hamilton eindigde Pérez als derde. Valtteri Bottas klokte de vierde tijd op het Circuit of the Americas, maar moet door een gridstraf zondag als negende aan de race beginnen.

Hamilton geloofde niet dat hij iets anders had kunnen doen om Verstappen van pole te houden. "Meer zat er simpelweg niet in vandaag. We zullen zo hard blijven werken als we kunnen. Het doel is nog altijd om de race te winnen."

Nummer twee Hamilton begint zondag met een achterstand van zes punten op WK-leider Verstappen aan de race in Austin. De Grand Prix van de Verenigde Staten gaat om 21.00 uur van start.