Max Verstappen is blij en opgelucht dat hij er zaterdag in slaagde om poleposition te veroveren voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het begon zachtjes te regenen op het moment dat de Red Bull Racing-rijder om de voorste startplek streed.

In Q3 van de kwalificatie bleek Verstappen met zijn tijd van 1.32,910 twee tienden van een seconde sneller dan titelrivaal Lewis Hamilton, die zondag vanaf de tweede plek start. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez reed naar de derde plek.

"Mijn eerste ronde in Q3 was niet geweldig en in de laatste sector begon het een beetje te druppelen. Ik was er niet zeker van dat mijn tijd genoeg was, maar gelukkig was het dat wel", zei Verstappen in een eerste reactie.

"Verder is het heel mooi dat we met Red Bull op P1 en P3 staan. Hopelijk heb ik morgen een goede start en kunnen we als team samenwerken voor het best mogelijke resultaat."

Verstappen en Hamilton staan voor het eerst sinds de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort naast elkaar op de voorste startrij. Ze beginnen net als de meeste andere coureurs in de top tien op de mediumband.

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 21.00 uur op het Circuit of the Americas. Bij de laatste editie in 2019 eindigde Verstappen als derde achter Valtteri Bottas en Hamilton.