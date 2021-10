Max Verstappen heeft zaterdag poleposition gepakt voor de Grand Prix van de Verengide Staten. De leider in de WK-stand van de Formule 1 was op het Circuit of the Americas ruim twee tienden sneller dan zijn grote titelconcurrent Lewis Hamilton, die zondag als tweede start.

Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez start als derde, met naast zich op de tweede startrij Charles Leclerc in de Ferrari. Valtteri Bottas reed met zijn Mercedes de vierde tijd, maar de Fin begint zondag door een gridstraf als negende.

WK-leider Verstappen klokte in zijn laatste poging een tijd van 1.32,910, met een ronde die de Limburger reed terwijl het zachtjes begon te druppelen op het circuit. Hamilton had kort daarvoor de pole overgenomen, die na de eerste runs in handen was van Pérez. De Mexicaan kon in zijn tweede poging, ook door de lichte regen, niet meer tippen aan de tijd van de kopman van Mercedes.

Dat betekent dat de beide titelrivalen Verstappen en Hamilton, die met zes races te gaanworden gescheiden door slechts vier WK-punten, voor het eerst sinds de Nederlandse Grand Prix weer samen op de eerste startrij starten. Ze beginnen net als de meeste coureurs in de top tien op de mediumbanden.

Top tien kwalificatie 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.32,910

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,209

3. Sergio Pérez (Red Bull) +0,224

4. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,565

5. Charles Leclerc (Ferrari): +0,696

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,882

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,898

8. Lando Norris (McLaren): +0,977

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,208

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +2,008

Ferrari-coureurs voor concurrent McLaren

Met de vierde startplaats voor Leclerc en een vijfde voor zijn teamgenoot Carlos Sainz deelde Ferrari een eerste tik uit aan de grote concurrent McLaren, met wie het Italiaanse team in een strijd is verwikkeld om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Daniel Ricciardo en Lando Norris moesten genoegen nemen met de zevende en achtste startpositie.

Beide coureurs van AlphaTauri waren ook doorgedrongen tot het slotdeel van de kwalificatie, iets dat Pierre Gasly regelmatig doet. De Fransman reed de negende tijd, zijn teamgenoot Yuki Tsunoda had voor zijn doen een goede kwalifcatie met de tiende startplaats.

Door motorwissels en gridstraffen starten Fernando Alonso, Sebastian Vettel en George Russell zondag achteraan.

De Grand Prix van de Verenigde Staten start zondag om 21.00 uur.