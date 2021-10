Het Red Bull Racing van Max Verstappen heeft ook in de derde vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten laten zien dat de snelheid er is om de strijd met Mercedes aan te gaan. De WK-leider reed zelf de derde tijd en de snelste ronde werd geklokt door zijn teamgenoot Sergio Pérez. Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton werden respectievelijk vijfde en zesde.

De uitslag van de derde training op het Circuit of the Americas vertelt niet het hele verhaal. Verstappen reed ook een ronde van 1.34,383, wat genoeg was geweest voor de snelste tijd. Die ronde werd verwijderd omdat de Limburger in de voorlaatste bocht de baanlimiet overschreed.

Ook Hamilton zag zijn snelste tijd door track limits in rook opgaan. Die ronde was een tiende langzamer dan de verwijderde rondetijd van Verstappen. De Brit hield uiteindelijk een snelste tijd van 1.35,219 over, wat goed was voor de zesde plek.

Pérez kleurde in zijn snelste ronde wel binnen de lijntjes en reed 1.34,701. Daarmee bevestigde de Mexicaan dat Red Bull snel is in Texas. In de eerste vrije training op vrijdag leek Mercedes nog een grote voorsprong te hebben, maar naar nu blijkt liet Red Bull in die sessie niet het achterste van de tong zien.

De tweede tijd werd zaterdag gereden door Carlos Sainz in de Ferrari. De Spanjaard was een tiende langzamer dan Pérez. De snelste tijd van Verstappen die wel bleef staan (1.34,912), was goed voor de derde plaats.

Lando Norris klokte in zijn McLaren de vierde tijd, op 0,244 seconden van Pérez. Bottas was met 1.34,988 goed voor de vijfde tijd. De Fin weet al dat hij zondag vijf plaatsen terug moet op de startgrid vanwege een motorwissel.

Tijden derde vrije training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.34,701

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,104

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,211

4. Lando Norris (McLaren): +0,244

5. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,287

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,518

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,644

8. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,697

9. Charles Leclerc (Ferrari): +0,987

10. Esteban Ocon (Alpine): +1,010

Leclerc klaagt over banden, gridstraffen Alonso

Achter Hamilton reed Daniel Ricciardo in de tweede McLaren naar de zevende plek. Pierre Gasly klokte in zijn AlphaTauri de achtste tijd, gevolgd door Charles Leclerc in de Ferrari. De Monegask kreeg het niet voor elkaar om een snelle ronde te klokken en klaagde vooral over zijn achterbanden. Esteban Ocon reed in de Alpine de tiende tijd.

Tijdens de training werd bekend dat Fernando Alonso zondag achteraan moet starten. Alpine heeft een volledig nieuwe krachtbron in de auto van de Spanjaard geschroefd, wat hem een groot aantal gridstraffen oplevert. Eerder was al duidelijk dat George Russell (Williams) en Sebastian Vettel (Aston Martin) zondag achteraan moeten beginnen.

Met nog zes races te gaan verdedigt Verstappen in het kampioenschap een voorsprong van zes punten op Hamilton. De Formule 1 gaat na de race in Austin nog naar Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.