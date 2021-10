Fernando Alonso heeft zaterdag een compleet nieuwe krachtbron in zijn Alpine gekregen. De veertigjarige Spanjaard is daardoor de vierde coureur die een gridstraf krijgt bij de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Alle onderdelen van de krachtbron van Alonso zijn vervangen, meldde Alpine zaterdag tijdens de derde vrije training in Austin.

Het is voor de tweevoudig wereldkampioen zijn vierde motor van het seizoen, terwijl er per seizoen een limiet van drie geldt.

Alonso, die het vrijdag lastig had in de eerste twee vrije trainingen in de VS, zal zondag in de race op het Circuit of the Americas in de achterhoede starten.

Dat geldt ook voor George Russell (Williams) en Sebastian Vettel (Aston Martin), die vrijdag een compleet nieuwe Mercedes-krachtbron kregen.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas kreeg een minder zware gridstraf (vijf plaatsen achteruit), omdat hij alleen zijn verbrandingsmotor wisselde.