FINISH - Sergio Pérez klokt de snelste tijd in de derde vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Red Bull-rijder, die in de tweede training ook a het snelst was, is een tiende rapper dan Carlos Sainz (tweede) en twee tienden sneller dan Verstappen (derde). Van verschillende coureurs werden hun tijden geschrapt vanwege track limits. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton kwamen niet verder dan de vijfde en zesde plek.