Het verrast teambaas Christian Horner van Red Bull Racing dat concurrent Mercedes worstelt met de betrouwbaarheid van de motor. De Brit denkt dat eventuele problemen bij het Duitse team een sleutelrol kunnen spelen in de strijd om de wereldtitel.

Vrijdag werd bekend dat Mercedes-coureur Valtteri Bottas een nieuwe verbrandingsmotor krijgt en een gridstraf van vijf plekken moet incasseren bij de Grand Prix van de VS. Ook Sebastian Vettel (Aston Martin) en George Russell (Williams), die met een krachtbron van Mercedes rijden, moeten hun motor laten vervangen.

"De betrouwbaarheidsproblemen kunnen een sleutelrol gaan spelen in de titelstrijd", zei Horner vrijdag na de eerste twee vrije trainingen in Austin volgens Autosport.com. "Het is zeker nu zaak om het tot de einde van de race vol te houden, dus betrouwbaarheid kan beslissend zijn."

De grote vraag is of Lewis Hamilton ook een nieuwe motor nodig heeft. De concurrent van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel kreeg bij de vorige Grand Prix in Turkije zijn vierde verbrandingsmotor van het seizoen en incasseerde een gridstraf van tien plekken.

'Ongebruikelijk dat Mercedes worstelt met betrouwbaarheid'

Als de zevenvoudig wereldkampioen opnieuw een andere krachtbron in zijn auto krijgt, moet hij vijf plekken naar achteren in de startopstelling. Hamilton staat al zes punten achter op Verstappen in de WK-stand, dus een nieuwe gridstraf zou de Brit slecht uitkomen.

"Het is heel apart om Mercedes te zien worstelen met de betrouwbaarheid van de motor", zegt Horner. "De afgelopen zes of zeven jaar hebben ze wat dat betreft juist de toon gezet. Dat ze nu in deze situatie zitten, is ongebruikelijk."

De teambaas van Red Bull hoopt dat Verstappen, die in de Grand Prix van Rusland een nieuwe motor kreeg, het seizoen met zijn huidige krachtbron kan afmaken. "Dat is wel onze veronderstelling. Door een gridstraf te incasseren in Sotsji, hebben we onszelf weer in een betere positie geplaatst. Maar de situatie kan snel veranderen."

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd). Na deze race staan er nog vijf Grands Prix op het programma dit seizoen.