Max Verstappen weet niet wat er precies gebeurde bij het incident tussen hem en Lewis Hamilton. De twee titelconcurrenten kwamen vrijdag tijdens de tweede vrije training in Austin bijna met elkaar in contact, waarna Verstappen zijn middelvinger naar de Brit opstak.

Verstappen en Hamilton wilden allebei aanzetten voor een getimede ronde, maar deden dat vrijwel precies op hetzelfde moment. Verstappen werd door Hamilton naar buiten gedwongen en moest gebruikmaken van de uitloopstrook. Aan het eind van het rechte stuk stak Verstappen, die Hamilton een stomme idioot noemde, zijn middelvinger op.

"We waren allemaal aan het oplijnen voor een snelle ronde. Ik weet niet precies wat daar nou gebeurde", zei Verstappen, die niet veel woorden aan het incident vuil wil maken, bij Sky Sports.

Mede door het incident met Hamilton kon Verstappen geen snelle ronde rijden op de zachte band. De Red Bull-coureur kwam daardoor niet verder dan de achtste tijd. Zijn teamgenoot Sergio Pérez besloot de vrijdag met de snelste tijd en Lewis Hamilton eindigde achter Lando Norris als derde.

'Moeten nog wat werk verrichten'

Verstappen blikte met gemengde gevoelens terug op zijn vrijdag in de Verenigde Staten. "Het was geen makkelijke dag op dit hobbelige circuit. Het is lastig om een compromis te vinden in de afstelling van de auto. Ik heb wel wat positieve dingen gezien, maar we moeten vanavond en vannacht nog wel wat werk verrichten."

Het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten wordt zaterdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) vervolgd met de derde vrije training.

De kwalificatie staat later die avond om 23.00 uur op het programma en zondag om 21.00 uur begint de race.