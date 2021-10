Sergio Pérez heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de snelste tijd geklokt. De Mexicaan bleef op het Circuit of the Americas Lando Norris in de McLaren voor. Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen niet tot een echt snelle tijd en reden elkaar bovendien in de weg.

Hamilton kwam in zijn Mercedes tot de derde tijd en was 0,364 langzamer dan de 1.34,946 waarmee Pérez rondging in Austin. Verstappen kreeg het door het verkeer op de baan niet voor elkaar om op de rode softbanden een snelle tijd neer te zetten en kwam daardoor niet verder dan de achtste tijd: 1.35,824.

De Limburger had het bovendien kortstondig aan de stok met zijn titelrivaal Hamilton. Die haalde hem in vlak voordat de beide coureurs een snelle ronde wilden gaan rijden, een actie die Verstappen niet beviel. "Stomme idioot", zei de Red Bull-coureur over de boordradio, waarna hij zijn middelvinger opstak richting de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton kwam later in zijn poging om op de softbanden wel tot een snelle tijd, maar de 1.34,8 die de Brit klokte werd hem ontnomen omdat de Mercedes-coureur voor de laatste bocht de baanlimiet overschreed.

Toch waren de Mercedessen minder indrukwekkend dan in de eerste training, toen Verstappen bijna een seconde toe moest geven op de snelste tijd van Bottas. De leider in de WK-stand liet ondanks alle drukte op de baan wel een glimp van zijn potentie zien. In een van zijn afgebroken pogingen reed hij de snelste tijd in de eerste sector.

Tijden tweede training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.34,946

2. Lando Norris (McLaren): +0,257

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,364

4. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,414

5. Daniel Ricciardo (Red Bull): +0,511

6. Lance Stroll (Aston Martin): +0,615

7. Charles Leclerc (Ferrari): +0,626

8. Max Verstappen (Red Bull): +0,878

9. Carlos Sainz (Ferrari): +0,973

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +1,192

McLaren komt naar voren, Ferrari zakt wat terug

Norris en Daniel Ricciardo lieten zich van voren zien in de McLarens. De 21-jarige Engelsman gaf slechts twee tienden toe op de tijd van Pérez en klokte daarmee de tweede tijd. Ricciardo kwam in zijn McLaren tot de vijfde tijd, op een halve seconde van zijn teamgenoot. Daar zat Valtteri Bottas met de tweede Mercedes nog voor.

Ook Lance Stroll viel op met een zesde tijd in de Aston Martin. Daarmee bleef de Canadees naast Verstappen ook beide Ferrari's voor. Charles Leclerc en Carlos Sainz vielen ten opzichte van de eerste training iets tegen met de zevende en negende tijd. De top tien werd compleet gemaakt door Antonio Giovinazzi, die in de eerste training ook al snel was met de negende tijd.

Fernando Alonso beleefde opnieuw een moeizame training. In de eerste sessie moest de Spanjaard zijn Alpine al in de eerste ronde uit de pits aan de kant zetten. In de tweede training schoot hij van de baan. De tweevoudig wereldkampioen kon zijn auto nog wel uit de grindbak rijden.

Met nog zes races te gaan verdedigt Verstappen in het kampioenschap een voorsprong van vier punten op Hamilton. De Formule 1 gaat na de race in Austin nog naar Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.