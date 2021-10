De beide Mercedes-coureurs waren vrijdag veruit de snelste in de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Valtteri Bottas was nipt sneller dan kopman Lewis Hamilton. Max Verstappen kwam niet verder dan de derde tijd en was bijna een seconde langzamer dan de snelste tijd van Bottas.

De Fin klokte op het Circuit of the Americas een tijd van 1.34,874, wat 0,045 seconde sneller was dan teamgenoot Hamilton. Verstappen noteerde een 1.35,806 als snelste tijd.

Achter Bottas en de twee titelrivalen was Ferrari het snelste. Charles Leclerc was wel 1,4 seconde langzamer dan Bottas. Zijn teamgenoot Carlos Sainz was twee tienden langzamer.

Verstappen reed net als de beide Mercedes-coureurs alleen op de rode softbanden. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez reed vooral op de witte harde banden. De Mexicaan kwam niet verder dan de zevende tijd, op bijna 2 seconden van Bottas.

Voor Pérez klokte Pierre Gasly in de AlphaTauri de zesde tijd. Lando Norris werd achtste in de McLaren. Daarachter vielen de Alfa Romeo's op met een negende tijd voor Antonio Giovinazzi en een tiende van Kimi Raïkkönen. De Fin spinde in de slotfase nog wel van de baan. Iets dat Leclerc eerder ook overkwam.

Tijden eerste vrije training 1. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.34,874

2. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,045

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,932

4. Charles Leclerc (Ferrari): +1,460

5. Carlos Sainz (Ferrari): +1,634

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,737

7. Sergio Pérez (Red Bull): +1,924

8. Lando Norris (McLaren): +1,981

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +2,000

10. Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo): +2,002

Alonso valt stil en zorgt voor rode vlag

Fernando Alonso zorgde in de openingsfase voor een rode vlag-situatie nadat hij zijn Alpine met problemen langs de baan moest parkeren. De Spanjaard kwam later nog wel in actie, al kwam hij niet verder dan de vijfde tijd.

Voorafgaand aan de training werd bekend dat Bottas moet wisselen naar zijn zesde motor van het seizoen, wat de Fin een gridstraf van vijf plaatsen oplevert. George Russell en Sebastian Vettel. die ook allebei met een Mercedes-motor rijden, wisselen naar hun vierde krachtbron en starten zondag achteraan.

Met nog zes races te gaan verdedigt Verstappen een voorsprong van vier punten op Hamilton. De Formule 1 gaat na de race in Austin nog naar Mexico, Brazilië, Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.