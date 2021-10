Valtteri Bottas en George Russell moeten voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix hun Mercedes-motor wisselen. Eerder werd al bekend dat Sebastian Vettel een nieuwe Duitse krachtbron krijgt. Het is een nieuwe indicatie dat er betrouwbaarheidsproblemen zijn bij Mercedes.

Bottas krijgt in Austin al zijn zesde motor, terwijl er per seizoen een limiet van drie geldt. De Mercedes-coureur krijgt alleen een nieuwe verbrandingsmotor en krijgt daarvoor een gridstraf van vijf plaatsen.

In de Williams van Russell - die ook door een Mercedes-motor wordt aangedreven - worden meerdere onderdelen vervangen, waardoor de Engelsman zondag veroordeeld lijkt tot een start achteraan de grid. In de Aston Martin van Vettel worden precies dezelfde onderdelen vervangen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet tijdens de vorige Grand Prix in Turkije weten dat er binnen Mercedes zorgen zijn over de betrouwbaarheid. Vooral de verbrandingsmotor, de V6, ligt onder een vergrootglas. Volgens Wolff komen daar "bijzondere geluiden" uit.

Vijfde motorwissel bij Hamilton niet uitgesloten

Lewis Hamilton, die met Max Verstappen verwikkeld is in een intense strijd om de wereldtitel, kreeg in Istanboel zijn vierde verbrandingsmotor van het seizoen. Dat kwam hem op een gridstraf van tien plaatsen te staan. Bij een eventuele wissel naar een vijfde motor moet de Engelsman vijf plaatsen naar achter, iets wat door Wolff niet wordt uitgesloten.

Verstappen loste eerder dit seizoen al een zware gridstraf in voor een vierde volledig nieuwe krachtbron. Die wissel was noodzakelijk omdat de WK-leider bij een zware crash tijdens de Britse Grand Prix een vrijwel nieuwe Honda-motor verloor. Bij de Japanse fabrikant zijn verder geen zorgen over de betrouwbaarheid.