Mercedes liet in de laatste races iets meer snelheid zien dan Red Bull Racing, maar Lewis Hamilton probeert de favorietenrol ver van zich af te houden. De Brit denkt niet dat hij tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in het voordeel is ten opzichte van Max Verstappen.

"Natuurlijk begrijpen we de auto steeds beter en in de aanloop naar de vorige race (GP van Turkije, red.) voelde het allemaal geweldig. Maar het zal hier en ook bij de volgende races heel dicht bij elkaar zitten", zei de 36-jarige Hamilton donderdagavond tijdens de persdag volgens Sky Sports.

Leider Verstappen heeft met nog zes races te gaan een voorsprong van zes punten op Hamilton in de WK-stand, maar de verwachting is dat de Mercedes op het Circuit of the Americas beter tot zijn recht komt dan de Red Bull.

In Turkije was de Duitse renstal ook sneller, al eindigde Hamilton door een gridstraf (motorwissel) en een te late pitstop slechts als vijfde. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas boekte in Istanboel vanaf poleposition zijn eerste overwinning van het seizoen.

Tijden GP Verenigde Staten Eerste vrije training: vrijdag 18.30 uur

Tweede vrije training: vrijdag 22.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 20.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 23.00 uur

Race: zondag 21.00 uur

'We proberen de puntjes op de i te zetten'

Een zege van Hamilton in de VS is belangrijk voor zijn titelaspiraties, want de Grand Prix van Mexico in november lijkt meer in het straatje van Red Bull en Verstappen te liggen. Hamilton won de race in Austin al vijf keer namens Mercedes - en zes keer in totaal - maar ziet een overwinning niet als vanzelfsprekendheid.

"Het wordt ongelooflijk moeilijk. Er zullen momenten zijn waarop we Red Bull misschien de loef af kunnen steken, maar in Mexico is Red Bull normaal gesproken heel sterk en kan het andersom zijn. De auto krijgt geen update meer, dus we gaan proberen de puntjes op de i te zetten en er alles uit te halen wat er nog in zit."

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint vrijdagavond (Nederlandse tijd) met de eerste twee vrije trainingen. De race begint zondag om 21.00 uur.