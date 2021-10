Max Verstappen is blij dat Red Bull-sterontwerper Adrian Newey sinds de Grand Prix van Turkije weer op de circuits is. De technische baas van het team van de WK-leider keerde terug na een fietsongeluk. "Wie weet wat het nog brengt tot het einde van het seizoen."

Verstappen benadrukt in de aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten dat er geen wonderen moeten worden verwacht door de aanwezigheid van de Engelse ontwerper. "Het was natuurlijk niet optimaal dat Adrian er niet was. Aan de andere kant werkt er een heel team aan de auto, dat doet hij niet alleen."

Newey kon in Turkije direct aan de slag, toen op vrijdag bleek dat de afstelling van Verstappen niet op orde was. De lijnen zijn in zo'n situatie weer kort. "Het is wel goed om hem terug op het circuit te hebben. Dan kun je goed met elkaar communiceren."

Na afloop van de race in Istanboel, waar Verstappen met een tweede plaats uitliep op titelrivaal Hamilton, heeft Red Bull uiteraard de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat er in de resterende zes races beter moeten. "We hebben wel wat ideeën. De tijd zal het leren of het daarmee echt de goede kant op gaat."

In Turkije bleek nogmaals dat Mercedes licht de overhand heeft op Red Bull. Dat komt volgens Verstappen door een combinatie van factoren, onder meer omdat het team van Hamilton de auto steeds beter leert kennen en dus beter kan afstellen. "En in die nieuwe motor zal ook wel wat meer vermogen zitten", voegde de Limburger toe. "Het was geen grote verrassing dat ze zo sterk zijn."

'Mooi circuit waarop je kunt inhalen'

Ook dit weekend op het Circuit of the Americas wordt Mercedes weer als favoriet bestempeld. Al wil Verstappen zich nog niet aan een voorspelling wagen. De bochtige eerste sector zou de Red Bull bijvoorbeeld best goed kunnen liggen.

"Dat ligt een beetje aan hoe het circuit er bij ligt en wat de omstandigheden zijn", verklaarde hij. De kopman van Red Bull kwam in eerdere seizoenen altijd goed voor de dag in Austin.

"Ik vind het ook een mooi circuit met snelle bochten. Je kunt hier ook altijd best wel inhalen aan het einde van de tweede sector en het begin van de derde sector.

Geen grote updates meer bij Red Bull

In de tweede sector zit ook het lange rechte stuk, waar de topsnelheid van Mercedes wordt gevreesd. Honda heeft in ieder geval geen troefkaarten meer in huis om nog wat paardenkrachten terug te winnen op de rivalen. Ook meer risico nemen met de motor is volgens de WK-leider geen optie. "Op dit punt in het kampioenschap staat alles op maximaal. We hebben niet meer dan dit", was Verstappen duidelijk.

Ook de ontwikkelingsstrijd tussen de fabrieken van Red Bull en Mercedes lijkt gestreden. Grote updates zitten er niet in voor Verstappen. "Er komt niet zo veel maar aan nee", beaamde de Nederlander. "We moeten het op dit moment doen met wat we hebben. Daar proberen we het beste uit te halen."

Hoewel Red Bull voor het eerst sinds 2013 weer in een titelstrijd verwikkeld is, staat 2022 voor de deur. Voor volgend seizoen moet een volledig nieuwe auto worden ontworpen. "Je moet dus wel keuzes maken en je op een gegeven moment op volgend jaar gaan concentreren", legde Verstappen uit. "Je kunt niet tot de laatste race door blijven ontwikkelen."