De Formule 1 heeft vrijdag de voorlopige racekalender van 2022 bekendgemaakt. Daarop is de Nederlandse Grand Prix op 4 september ingepland en wordt de vierde van in totaal 23 races niet in China, maar in het Italiaanse Imola verreden.

De race op Zandvoort wordt rond dezelfde tijd verreden als dit jaar, toen Max Verstappen op 5 september voor uitzinnige fans naar de winst reed in de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985.

Naast de Formule 3, die dit jaar ook al in Zandvoort reed, komt in 2022 ook de Formule 2 naar het circuit in de badplaats. De kaartverkoop voor de Grand Prix van Nederland begint op 1 november.

De Chinese Grand Prix staat voor het derde jaar op rij niet op de kalender wegens de coronapandemie. De race in Sjanghai wordt vervangen door de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola, die in 2020 en 2021 ook al werd toegevoegd aan het programma.

Het Formule 1-seizoen, dat na wintertests in Barcelona (21-25 februari) en Bahrein (10-12 maart) begint met de GP van Bahrein op 20 maart, telt normaal gesproken een recordaantal van 23 races. Dat zou eigenlijk dit jaar al het geval zijn, maar door een aantal wijzigingen als gevolg van de coronapandemie kwam het totaal uit op 22.

Volgend jaar wordt er voor het eerst een Grand Prix Formule 1 in Miami gehouden. Volgend jaar wordt er voor het eerst een Grand Prix Formule 1 in Miami gehouden. Foto: F1 Miami

Miami debuteert op Formule 1-kalender

Miami debuteert zoals eerder aangekondigd in de Formule 1. De race op de parkeerplaats van het Hard Rock Stadium in Miami Gardens staat op 8 mei ingepland, twee weken na de race op Imola. Het circuit moet nog wel worden goedgekeurd door de internationale autosportfederatie FIA.

Ook de races in Imola, Barcelona, Singapore en Austin zijn nog onder voorbehoud. De Formule 1 onderhandelt met deze circuits nog over een contract, maar de koningsklasse van de autosport verwacht op korte termijn overeenstemming te bereiken.

De Formule 1 schrijft in een persbericht dat het vanwege de coronapandemie rekening houdt met eventuele verschuivingen. "Hoewel we voor iedereen hopen dat het virus de komende maanden verder wordt teruggedrongen, houden we de situatie nauwlettend in de gaten. We hebben hierover contract met de organisatoren en de nationale autoriteiten."

Het huidige Formule 1-seizoen wordt eind volgende week vervolgd met de Grand Prix van de Verenigde Staten. WK-leider Max Verstappen verdedigt een voorsprong van zes punten op nummer twee Lewis Hamilton.