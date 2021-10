Sebastian Vettel heeft openlijk zijn vraagtekens gezet bij de races in het Midden-Oosten. De Formule 1 racet in december voor het eerst in Saoedi-Arabië, dat volgens humanitaire organisaties de mensenrechten schendt.

"Er is natuurlijk heel veel geld mee gemoeid. Maar op een bepaald punt moeten de beleidsmakers de afweging maken en zichzelf de vraag stellen: hebben we een moraal?", zegt Vettel donderdag in een interview met enkele media, waaronder Motorsport.com.

"Moet je moreel gezien nee zeggen tegen sommige dingen? Of zeg je gewoon ja tegen elke grote deal die voorbijkomt, om de verkeerde redenen", vraagt de viervoudig wereldkampioen zich af.

Daarmee doelt Vettel op de races in Saoedi-Arabië en ook Qatar, die dit jaar voor het eerst op de kalender staan. De Formule 1 heeft al langer Grands Prix in Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten in het Midden-Oosten.

Vettel noemde geen specifieke landen bij zijn oproep. "Ik kan niet voor alle landen spreken, want ik ben natuurlijk geen expert op dit gebied. Maar er zijn natuurlijk bepaalde aspecten in bepaalde landen waar we het niet mee eens kunnen zijn."

'Formule 1 wordt bestuurd door individuen'

Om het probleem op te lossen, zou de Formule 1 volgens de coureur van Aston Martin op een andere manier georganiseerd moeten worden. "Het lastige is dat een sport, net als een land, door enkele individuen wordt geleid", legt de Duitser uit.

"Individuen hebben hun eigen opinies en achtergronden, dat maakt het moeilijk. We zouden de perfecte mensen moeten vinden die onze sport kunnen leiden en de juiste weg voorwaarts kunnen kiezen."